جوجه های یک مرغداری در آتش کباب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام آتش نشانی گرگان، این حادثه که در یکی از مرغداریهای اطراف گرگان رخ داد، موجب وارد آمدن خساراتی به ساختمان و همچنین باعث تلف شدن تعداد زیادی جوجه شده است.

این حادثه توسط مالک مرغداری به سامانه 125 این سازمان اعلام شد که تیم اطفای حریق این سازمان از ایستگاه شماره 2 به محل حادثه اعزام شدند و نسبت به اطفای حریق و ایمن سازی محل اقدام کردند.

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان، همچنین از سقوط یک بزغاله بازیگوش در چاه در گرگان خبر داد.

بر اثر سهل انگاری چوپانی به هنگام چرای گله اش در یکی از زمینهای زراعی یکی از روستاهای اطراف گرگان، بزغاله ای بازیگوش از گله جدا شده و در چاه متروکه آب که داخل زمین کشاورزی بود، سقوط کرد.

خبر این حادثه به سامانه 125 اعلام شد که آتش نشانان ایستگاه 2 سازمان با تجهیزات امدادی وارد عمل شده و بزغاله بازیگوش را صحیح و سالم از ته چاه 20 متری بیرون آورده و تحویل چوپان دادند.