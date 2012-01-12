اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: تبلیغات اسلامی بروجن خرافات مراسم عزاداری در بروجن را به میزان 40 درصد کاهش داده است.

حجت الاسلام مجید الهیان با برنامه ریزی های انجام شده و ایجاد هماهنگی با ستاد فرهنگ عمومی،هیئت امنای مساجد و مسئولان هیئت‌ مذهبی این شهرستان، حذف ظواهر خرافه های دینی در مراسم های عزاداری ایام محرم امسال به صورت چشم‌گیری افزایش یافت.

وی افزود: سخنرانی روحانیان پیرامون جایگاه و روش عزاداری در اسلام و همکاری هیئت‌ها با تبلیغات اسلامی از عوامل این پیشرفت است.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تبین جایگاه واجبات دینی و محتوای معنوی در برنامه های عزاداری و حفظ اصالت دینی در مراسم سوگواری را از مهمترین فعالیت های تبلیغات اسلامی برشمرد و افزود: تلاش برای حذف خرافات و آگاه کردن مردم نسبت به نحوه مراسم عزاداری از جمله این فعالیت ها است.



نشست ستاد دهه فجر بروجن برگزار می‌شود





رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: دومین نشست ستاد دهه فجر بروجن با هدف برنامه ریزی پیرامون بزرگداشت دهه فجر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: هم اندیشی درباره برنامه‌های دهه فجر و تقسیم کار میان ادارات در راستای ارتقای سطح کیفی این برنامه‌ها از دیگر اهداف برگزاری این نشست است.

وی تأکید کرد: از مسئولان نهادها و ادارات بروجن با ارسال دعوت نامه جهت شرکت در این نشست دعوت شده است.

الهیان تصریح کرد: در این جلسه پس از بررسی نظرات حاضران پیرامون مراسم دهه فجر برنامه ریزی می‌شود.

وی افزود: دهه فجر از ایام مهم در تاریخ ایران است و همه ایرانیان باید برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تلاش کنند.



50 مداح شهرستان اردل در دوره مقدماتی آموزش مداحی شرکت کردند





کارشناس تشکل های دینی تبلیغات اسلامی اردل گفت: به منظور ارتقا و حمایت از مداحان شهرستان دوره آموزش مداحی مقدماتی در اداره تبلیغات اسلامی اردل برگزار شد.

سید اصغر حسینی اردلی افزود: در این کلاسها 50 مداح شهرستانی آموزش های لازم در زمینه های قرائت و تفسیر قرآن، روضه و مقتل خوانی، سینه زنی را زیر نظر استادان دعوتی از دفترتبلیغات اسلامی قم فرا گرفتند.

وی بیان کرد: این دوره در روند سبک شناسی مداحان بسیار تاثیر گذار بود و در پایان با برگزاری آزمون مدرک دوره مقدماتی برای شرکت کنندگان صادر شد.

حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه صدرای بروجن در طرح ملی حفظ قرآن





مدیر دبیرستان پسرانه صدرای بروجن گفت: 30 نفر از دانش‌آموزان و دبیران این آموزشگاه برای شرکت در طرح ملی حفظ قرآن نام نویسی کرده اند.

عبدالله ابوالحسنی افزود: سهمیه این آموزشگاه در طرح ملی حفظ قرآن 16 درصد کل دانش آموزان و دبیران آموزشگاه است.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این طرح ملی تا پایان فروردین سال آینده برای حفظ آیات قرآن کریم فرصت دارند، افزود: طرح ملی حفظ قرآن کریم با هدف تشویق دانش‌آموزان به حفظ کتاب آسمانی مسلمانان و همچنین و ترویج فرهنگ قرآن‌خوانی میان آنان در حال اجراست.