تجهیز کتابخانه مرکزی اردبیل 10 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمند امین روز پنجشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان اردبیل با بیان اینکه در سفر اخیر دولت به استان که سفر فرهنگی بود تنها 4 میلیارد و 410 میلیون ریال اعتبار به کتابخانه های استان تخصیص یافت، اظهار داشت: این اعتبار در قالب تملک و ساخت و ساز تعلق گرفته است.

وی کیفیت و خدمات ارائه شده به مراجعه کنندگان به کتابخانه مرکزی اردبیل را قابل مقایسه با دیگر استانها ندانست و تصریح کرد: در کتابخانه های مرکزی دیگر استانها خدمات بیشتر با کیفیت بالا به مراجعه کنندگان ارائه می شود اما کتابخانه مرکزی اردبیل در این زمینه با نواقصی مواجه است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل با اشاره به راه اندازی بخشهای تخصصی در کتابخانه مرکزی اردبیل افزود: علاوه بر این بخش تخصصی محرم، ادبیات آذربایجان، قفقاز و کودک و نوجوان برای راه اندازی پیشنهاد شده که در صورت موافق این بخشها تاسیس و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی با 10 هزار متر مربع مساحت جوابگوی مراجعه کنندگان نیست، اضافه کرد: استقبال از کتابخانه مرکزی در حد بالایی است و این استقبال فضای محیطی و امکانات بیشتری می طلبد.

فرهمند امین یادآور شد: هم اکنون نمازخانه کتابخانه مرکزی نیز آماده شده و برای اقامه نماز جماعت در کتابخانه مرکزی از اداره کل تبلیغات اسلامی خواسته ایم که یک نفر روحانی برای امات جماعت کتابخانه معرفی کنند تا جوابگوی سئوالات احتمالی دانشجویان تا مقطع دکتری باشد.

عضویت فقط 3.4 درصد جمعیت استان در کتابخانه ها

وی از افزایش 10 درصدی تعداد منابع موجود در کتابخانه های عمومی استان خبر داد و عنوان کرد: این تعداد از 135 هزار و 65 مورد در سال گذشته به 150 هزار و 347 مورد در سال جاری افزایش یافته است.

این مسئول با بیان اینکه برای افزایش تعداد اعضای کتابخانه ها تا 10 درصد جمعیت استان برنامه ریزی شده است، گفت: اعضای کتابخانه های استان نسبت به جمعیت 30 درصد رشد داشته و 3.4 درصد جمعیت استان هم اکنون عضو کتابخانه ها هستند.

وی همچنین با اشاره به درآمدزایی 360 میلیون ریالی کتابخانه مرکزی اردبیل از حق عضویت گفت: حق عضویت در کتابخانه مرکزی 60 هزار ریال برای شش ماه بوده و حق عضویت دیگر کتابخانه های استان 20 تا 30 هزار ریال برای یک سال است.

فرهمندامین از احداث هفت باب کتابخانه در روستاهای استان خبر داد و متذکر شد: از محل اعتبارات فرهنگی در قالب تملک دارایی هفت باب کتابخانه در روستاهای استان احداث می شود که یکی از این کتابخانه ها در روستای "آراللوی" اردبیل با 300 متر زیربنا است.

ایجاد انجمن خیران کتابخانه ساز استان

فرهمندامین با بیان اینکه انجمن خیران کتابخانه ساز در حال ثبت مراحل قانونی است، اضافه کرد: برخی از کارشناسان در ابتدا استقبال از این طرح را ضعیف پیش بینی می کردند اما با فرهنگ سازی مناسب هم اکنون طرح خیران مدرسه ساز استان جزو انجمنهای موفق کشور بوده است..

وی انجمن خیران کتابخانه ساز استان را پیشتاز در کشور عنوان کرد و افزود: این انجمن در راستای کتابخانه سازی و تجهیز نمودن کتابخانه ها فعالیت می کنند.

قبض 40 میلیون ریالی گاز برای کتابخانه مرکزی اردبیل

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با انتقاد از بالا بودن هزینه های آب، برق و گاز برای ساختمانهای کتابخانه های عمومی استان گفت: هم اکنون برای مصرف یک ماه گاز در ساختمان کتابخانه مرکزی اردبیل قبض 40 میلیون ریال صادر شده که هزینه سنگینی است.

وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی اردبیل با وجود دارا بودن سه مشعل تنها از یک مشعل استفاده می کند، عنوان کرد: ساختمان کتابخانه مرکزی در حاشیه دریاچه شورابیل و در منطقه سردسیر واقع شده، اما با این حال از سه مشعل موجود در کتابخانه تنها یک مشعل و آن هم 6 ساعت در هر روز استفاده می شود.