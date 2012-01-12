نمایشگاه کتب چاپ سنگی با موضوع اربعین حسینی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قیصری نیک این نمایشگاه از22 تا 26 دی ماه در محل کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی دایر است.

وی بیان کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی آثار نفیس و ارزشمندی با موضوع امام حسین(ع) و اربعین حسینی از علما، فضلا، دانشمندان و نویسندگان بزرگ اسلام مانند شیخ مفید، سید بن طاووس و استاد مطهری به محققان، پژوهشگران وعلاقه مندان به آثار فرهنگی و مذهبی برگزار شده است.

رئیس امور بین الملل سازمان کتابخانه‌ها و موزه‌های آستان قدس رضوی بیان کرد: دراین نمایشگاه از گنجینه کتب چاپ سنگی تعدادی کتاب با موضوع امام حسین(ع) نظیر خصایص الحسین، ناسخ التواریخ، وسائل المحبین، سفینه النجاه، اربعین الحسینیه و مقتل ابی مخنف انتخاب در معرض نمایش عموم قرارگرفته است.

قیصری نیک با بیان اینکه دراین نمایشگاه سعی شده از آثار کم نظیر زبانهای خارجی مانند عربی، انگلیسی و اردو مجموعه ارزشمندی انتخاب ودرمعرض دید عموم قرارگیرد افزود: علاوه برآثارچاپ سنگی و کتب زبان های خارجی مجموعه ای از کتابهای چاپی نظیر امام حسین(ع) از دیدگاه شرق شناسان، آموزه های تربیتی عاشورا، سوگنامه سالار شهیدان به روایت شیخ مفید، فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع) وقیام امام حسین(ع) درنگاه اهل بیت(ع) درمعرض دید قرارگرفته است.

نمایشگاه کتب چاپ سنگی و چاپی با موضوع امام حسین(ع)، حماسه عاشورا و اربعین حسینی همه روزه از ساعت هشت صبح تا 19 در محل کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پذیرای عموم علاقه مندان به آثار فرهنگی، دینی و مذهبی است.