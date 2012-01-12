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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

در آستانه آغاز سال جدید/

نیروهای خدمات شهری مناطق 12 گانه آماده باش خواهند بود

نیروهای خدمات شهری مناطق 12 گانه آماده باش خواهند بود

کرج – خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری کرج از آماده باش کامل نیروهای خدمات شهری مناطق 12 گانه شهرداری در آستانه آغاز سال جدید در این کلانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده در این زمینه اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به فصل بهار، جلسه هماهنگی ویژه مدیران ستادی، ناظران عالی و نیروهای خدمات شهری مناطق 12 گانه شهرداری کرج برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که تمامی نیروهای خدمات شهری مناطق 12 گانه کرج به صورت ویژه آماده باش باشند و در‌آستانه آغاز سال جدید، به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

 وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 80 درصد از وظایف و امور شهرداریها در حوزه خدمات شهری است، در این زمینه این معاونت رسالت خطیر و مهمی را دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج از تشکیل کمیته استقبال از بهار در شهرداری خبر داد و یادآور شد: با توجه به فرا رسیدن ایام دهه فجر نیز این معاونت برنامه های مختلفی ا برگزار می کند.

وی ادامه داد: در آستانه فرا رسیدن برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این معاونت تمهیدات ویژه ای را برای ساماندهی تبلیغات محیطی کاندیداهای مجلس اندیشیده است.

وی گفت: در این زمینه روسای خدمات شهری مناطق 12 گانه شهرداری کرج موظف شدند که فعالیت و نظارت ها را در این ایام تشدید کنند.

کد مطلب 1508240

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