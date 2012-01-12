نیروهای خدمات شهری مناطق 12 گانه آماده باش خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده در این زمینه اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به فصل بهار، جلسه هماهنگی ویژه مدیران ستادی، ناظران عالی و نیروهای خدمات شهری مناطق 12 گانه شهرداری کرج برگزار شد.



وی افزود: در این جلسه مقرر شد که تمامی نیروهای خدمات شهری مناطق 12 گانه کرج به صورت ویژه آماده باش باشند و در‌آستانه آغاز سال جدید، به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 80 درصد از وظایف و امور شهرداریها در حوزه خدمات شهری است، در این زمینه این معاونت رسالت خطیر و مهمی را دارد.



معاون خدمات شهری شهرداری کرج از تشکیل کمیته استقبال از بهار در شهرداری خبر داد و یادآور شد: با توجه به فرا رسیدن ایام دهه فجر نیز این معاونت برنامه های مختلفی ا برگزار می کند.



وی ادامه داد: در آستانه فرا رسیدن برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این معاونت تمهیدات ویژه ای را برای ساماندهی تبلیغات محیطی کاندیداهای مجلس اندیشیده است.



وی گفت: در این زمینه روسای خدمات شهری مناطق 12 گانه شهرداری کرج موظف شدند که فعالیت و نظارت ها را در این ایام تشدید کنند.