علی‌اکبر اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند مقدمات اجرایی برای برگزاری دومین دوره این جشنواره گفت: تصمیم گرفته‌ایم که همزمان با فراخوان، ملاک‌ها و استانداردهای انتخاب را از نظر داوران اعلام کنیم.

وی در توضیح دلیل این تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره کتاب‌های خطی و نفیس افزود: مشکلی که سال گذشته وجود داشت، این بود که ناشران آثار نفیس و نسخ خطی نمی‌دانستند که هیئت داوران بر چه مبنایی آثار را انتخاب می‌کنند. بنابراین نمی‌دانستند آیا می‌توانند در جشنواره شرکت کنند یا نه و بحث دیگر هم گلایه‌هایی بود که از این انتخاب می‌شد.

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره کتاب‌های خطی و نفیس تاکید کرد: شاخص‌های انتخاب دومین دوره این جشنواره طی جلساتی با حضور متخصصان هر بخش تعیین شده و امیدواریم این کار شُبهات موجود در این خصوص را از بین ببرد.

اشعری همچنین از پیشنهاد این طرح به وزارت ارشاد برای جوایز ملی مانند کتاب سال و جلال آل‌احمد خبر داد و گفت: چه خوب است که شاخص‌های انتخاب همه جوایز مشخص باشد تا تولیدکننده یا ناشر یک اثر بداند که وارد چه نوع رقابتی می‌شود.

وی با ذکر مثالی یادآور شد: برای مسابقات المپیک یک حد نصاب به عنوان ورودی تعیین می‌شود که اگر ورزشکاری به این حد نصاب دست یافت، می‌تواند در المپیک حضور پیدا کند. در جوایز فرهنگی و مربوط به حوزه کتاب هم اگر شاخص‌ها معین باشد، فرد خود می‌تواند بررسی کند که آیا شرایط ورود به این کارزار را دارد یا نه؟

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره کتاب‌های خطی و نفیس تاکید کرد: در چنین شرایطی است که داوری‌ها شفاف‌تر می‌شود و حق به حق‌دار خواهد رسید.

همچنین به گفته اشعری آثار نفیسی که در کشورهای فارسی‌زبان یا کشورهایی مانند هند و ترکیه - که ادبیات فارسی در آنها رواج داشته - نگهداری می‌شوند، می‌توانند در بخش مسابقات دومین دوره جشنواره کتاب‌های نفیس و خطی شرکت کنند.

دومین جشنواره بین‌المللی کتاب‌های نفیس و هنری قرار است در نیمه دوم بهمن ماه امسال با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک، کمیسیون ملی یونسکو و با حمایت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و موسسه «فرانگر پارس» برگزار شود.