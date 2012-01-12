ممنوعیت ساخت و ساز در مسیر بادهای تهران/ تکذیب اعطای مجوز شکار هوبره به اعراب

به گزارش خبرنگارمهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

هشدار در مورد آلودگی هوا در عسلویه

این هفته علی محمد شاعری، معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست با هشدار نسبت به وضعیت آلودگی هوا در عسلویه گفت: تمام پروژه‌ها و طرح های فاز دوم عسلویه بایستی ارزیابی زیست محیطی داشته باشند در غیر اینصورت سازمان محیط زیست برخورد قانونی می‌کند.

وی افزود: در حال حاضراستانداردهای زیست محیطی در پروژه‌های اقتصادی در عسلویه و منطقه پارس جنوبی به خوبی رعایت نمی شود.

شاعری اظهار داشت: سازمان محیط زیست مراتب نگرانی خود را در خصوص وضعیت زیست محیطی و بهداشتی عسلویه به مسئولان وزارت نفت اعلام کرده و این وزارتخانه را موظف به تهیه تمهیدات لازم برای اجرای نظارت زیست محیط بر طرح های اقتصادی این منطقه کرده است.

وی در پاسخ به اینکه بر اساس برخی گزارشها خون ساکنین منطقه عسلویه به دلیل آلودگی بیش از حد هوا آلوده است گفت: با همکاری وزارت نفت و بهداشت در حال تدوین و بررسی طرح جامع جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی عسلویه هستیم که به محض پایان این بررسی ها تبعات ناشی از این آلودگیها برای ساکنین این منطقه و مجموعه خسارت های وارد شده بر سلامت این افراد را اعلام می کنیم.

آخرین وضعیت تالابهای ایران

این هفته معاون دفتر زیستگاهها و مناطق سازمان محیط زیست با تشریح آخرین وضعیت تالابهای ایران گفت: در حال حاضر سطح دریاچه ارومیه به دلیل افزایش بارندگی در این منطقه حدود پنج سانتیمتر بالا آمده است.

مسعود باقرزاده کریمی افزود: در حال حاضر تالابهایی که در فلات مرکزی ایران هستند در شرایط خوبی نیستند و حال تالاب گاو خونی، پریشان و بختگان از همه بدتر است.

به گفته وی، البته تالاب هامون در شرق ایران از خشکی شدید رنج می برد ولی از آنجایی که مسائل مربوط به حقابه این تالاب در خارج از کشور بایستی حل شود مسأله آن تا حدودی پیچیده تر است.

باقرزاده کریمی اظهار داشت: اما حق آبه تالابهای فلات مرکزی و دریاچه ارومیه که در داخل کشور برایشان مقرر و تصویب شده از منابع آب بالا دستشان دریافت کنند هنوز اجرا نشده و در حد مصوبه باقی مانده است.

مجوز شکار هوبره را به هیچ کس نخواهیم داد

رئیس سازمان محیط زیست این هفته در واکنش به گفته‌های اسماعیل کهرم مبنی بر سفر برخی شیوخ عرب برای شکار هوبره به ایران گفت: بر خلاف ادعای برخی کارشناسان سازمان محیط زیست مجوز شکار هوبره را به هیچکس نداده و نمی‌دهد.

محمدجواد محمدی‌زاده افزود: بارها اعلام کرده‌ام برخی افراد ادعاهای دروغ، مغرضانه و غیر کارشناسی در حوزه محیط زیست دارند که بنده این ادعاها را به شدت تکذیب می‌کنم.

به گفته وی، سازمان محیط زیست طرحهایی در رابطه با پرورش در اسارت حیوانات دارد و قراردادهایی در این زمینه امضا کرده است که طرف تمام این قرار داد ها شرکتهای ایرانی هستند.

خروج 111 هزار خودروی فرسوده در تهران طی سه سال اخیر

نماینده ستاد حمل و نقل و سوخت سه شنبه این هفته در کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران گفت: در سه سال اخیر در تهران در مجموع 111 هزار انواع خودرو فرسوده از رده خارج شده است.

علی سعادت افزود: در 5 سال اخیر از یک میلیون و 80 هزار خودرویی که اسقاط شده است 35 هزار خودرو یعنی 30 درصد بدون جایگزینی و 711 هزار خودرو یعنی 70 درصد با جایگزینی از رده خارج شده است.

وی با بیان اینکه قرار بود نزدیک به 2 هزار و 500 مینی بوس و اتوبوس فرسوده را در شهر تهران از رده خارج کنیم گفت: تاکنون در کل کشور 1200 اتوبوس اسقاط شده است که نزدیک به 500 دستگاه آن مربوط به حومه تهران است اما نوسازی اتوبوسهای شهری در تهران تاکنون اصلا انجام نشده است.

به گفته سعادت، در سال 90 تاکنون در شهر تهران 8 هزار تاکسی فرسوده از رده خارج شده است و در صورتی که شهرداری در اعلام فراخوانها و ثبت نام رانندگان تاکسی به خوبی عمل کنند تا پایان سال 2 هزار تاکسی فرسوده دیگر نیز از رده خارج می شوند.

مسئولیت 85 درصد ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون بر عهده بخش حمل و نقل است

مدیر کل محیط زیست استان تهران گفت: مسئولیت بیش از 85 درصد علت تولید ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در کلانشهرها به ویژه تهران بر عهده بخش حمل و نقل است.

رسول علی اشرفی پور در کارگروه کاهش آلودگی هوا که سه شنبه این هفته در معاونت عمرانی استانداری تهران برگزار شد، افزود: سایش لاستیکهای غیر استاندارد و آسفالت غیر استاندارد و همچنین احتراق ناقص سوخت از مهمترین دلایل تولید ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون است که امیدواریم با ارتقای استاندارد خودروها و همچنین سوخت بتوان تا حدودی این معضل را برطرف کرد.

ساخت و ساز در مسیر بادهای ورودی به تهران ممنوع است

معاون عمرانی استاندار تهران گفت: پس از این ساخت و ساز و به ویژه بلند مرتبه سازی در مسیر بادهای ورودی به تهران ممنوع است.

محمدرضا محمودی هم در کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران گفت: با یک گروه مهندسان مشاور قراردادهایی در جهت تعیین مسیر بادهای که از منجیل به تهران می وزد و تحت عنوان بادهای شهریار معروف هستند و در سالهای اخیر در اثر ساخت و سازهای بدون مطالعه مسیرشان تغییر کرده بسته ایم تا با مطالعاتی که انجام می دهند طرح تفصیلی شهر تهران را به گونه ای تنظیم کنند که هرگونه ساخت و ساز به ویزه بلند مرتبه سازی در مسیر این بادها ممنوع شود.

وی با بیان اینکه با رعایت ساخت و ساز اصولی در مسیر این بادها، بادهای شهریار تا دماوند می وزند افزود: اما به دلیل ساخت و سازهای بی مورد مسیر این بادها تغییر کرده و موجب تغییر اقلیم در شهر تهران شده است.

به گفته محمودی، همچنین این گروه مهندسان باید مسیر رود دره فرحزاد، درکه و کن را که به دلیل ساخت و ساز بدون مطالعه مسیر ورود باد به تهران را مختل کرده اند مشخص کنند تا شهرداری هرگونه ساخت و ساز در این مسیر را ممنوع کند.

برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد



این هفته رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از تصویب برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد.

امیرفاتح وحدتی افزود: این برنامه باید به تأیید و امضای رئیس جمهور برسد و پس از آن به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شود در آن صورت سازمان برای نظارت بر اجرای برنامه‌های و مسئولیتهای در نظر گرفته شده توسط سازمانهای دیگر اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه عنوان‌های برنامه جامع کاهش آلودگی هوا تغییر نکرده است، گفت: افزایش فضای سبز کلان‌شهرها نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای این برنامه در نظر گرفته شده است.

بارورسازی ابرها تأثیری در تغییر اقلیم ایران نداشت

این هفته مدیر مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی با اشاره به طرح بارورسازی ابرها که در برخی مناطق کشور اجرا می شود: این طرح سالهاست که در یزد اجرا می‌شود اما به دلیل اینکه برای شرایط اقلیمی کشور ما کاربردی ندارد با وجود هزینه های بسیار تأثیری در اقلیم این مناطق نداشته است.

عباس رنجبر افزود: در حال حاضر در تمام دنیا نحوه برخورد با پدیده های جوی و اقلیمی از رویکرد مدیریت بحران به مدیریت ریسک تغییر کرده است. اما در ایران به این موضوع توجه نمی شود و همواره پس از رخداد حادثه و بحران به فکر مدیریت می افتیم که در اغلب مواقع هم کاری از دستمان بر نمی آید.

رنجبر با اشاره به احتمال وقوع خشکسالی در جنوب کشور در سال جاری گفت: این وضعیت از هم اکنون بایستی در تمام برنامه ریزی های کلان کشور مد نظر قرار گیرد. با توجه به اینکه برای مناطق شمالی و شمال غربی هم سازمان هواشناسی ترسالی خاصی پیش بینی نکرده است و بارش ها در حد نرمال است مسئولان نباید معضل دریاچه ارومیه را نادیده بگیرند.



اولین طرح ضربتی برخورد با پرنده فروشان غیرمجاز بلوار خلیج آزادگان

این هفته معاون محیط طبیعی محیط زیست استان تهران از اولین طرح ضربتی برخورد با مراکز غیرمجاز فروش پرندگان و گونه های جانوری در بلوار خلیج آزادگان خبر داد.

شعبان خسروی اظهار داشت: صبح امروز جمعه در طرحی ضربتی محیط زیست استان تهران با مراکز یا افرادی که بصورت غیرمجاز پرندگان و گونه های جانوری را عرضه کرده و به فروش می رساندند، در سطح شهر تهران برخورد کرد.

وی در ادامه افزود: یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با هماهنگی نیروی انتظامی و با اخذ دستور از مراجع قضایی با فروشندگانی که اقدام به فروش پرندگان قاچاق بومی و غیربومی می کردند بصورت ضربتی و ویژه در قالب اکیپ 10 خودرو و 30 نفر گشت در سطح شهر تهران به ویژه در بازار فروش پرندگان خلیج برخورد کرد.

50 واحد صنعتی ستاره دار از استان تهران خارج نمی شوند

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: حدود 50 واحد صنعتی ستاره دار که تاثیر بالایی در اقتصادی کشور دارند از شعاع 120 کیلومتر استان تهران خارج نمی شوند.

رسول علی اشرفی پور این هفته عنوان کرد: در پیش نویس برنامه ساماندهی و خروج واحدهای صنعتی از استان تهران برنامه ریزی انجام داده ایم تا واحدهای آلاینده در طول 5 سال از شعاع 120 کیلومتر استان تهران خارج شدند که تعدادی از واحدها در طول 10 سال و تعدادی دیگر نیز در طول 15 و 20 سال بایستی از این شعاع خارج شوند.

وی تاکید کرد: در پیش نویس برنامه ساماندهی و خروج واحدهای صنعتی از استان تهران برخی از واحدها با عنوان ستاره دار معرفی شده اند که تعداد این واحدها زیر 50 عدد است و از صنایع گوناگون هستند.

به گفته اشرفی پور، واحدهای ستاره دار به دلیل تاثیر اقتصادی بالا از شعاع 120 کیلومتری استان تهران خارج نمی شوند.