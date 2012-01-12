ترور دانشمندان هسته ای مانع پیشرفتهای علمی کشور نخواهد شد

محسن افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امروز دانشجویان و دانشمندان جوان ایرانی باید با ایستادگی و آگاهی و بصیرت بیشتر با اراده ای قوی تر از گذشته به ادامه راه آنان بپردازند.

وی با بیان اینکه شخصیت‌های علمی به سختی پرورش می‌یابند، لذا باید با اندیشیدن تدابیری، جلوی ترور آنان را گرفت، ادامه داد: دشمنان ناآگاه، برای مقابله با پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، دست به کثیف‌ترین اقدام، یعنی ترور دانشمندان زده‌اند، بی‌خبر از آنکه با این اقدامات فقط چهره واقعی خود را برای جهانیان رسوا می‌سازند.

افشارچی افزود: دشمنان بر این باورند که می‌توانند با به شهادت رساندن نخبگان کشور، امید و انگیزه را از سایر جوانان و دانشمندان بگیرند، این در حالی است که با این اقدام آنان، بیش از پیش به رگ‌های جامعه جویای علم، انگیزه تزریق می‌کنند.

رئیس دانشگاه زنجان تحولات علمی ایران را دلیل عکس‌العمل‌های شدید دشمنان به ویژه چهار ترور اخیر عنوان کرد و افزود: با تسریع پبشرفت علم و فناوری‌های هسته‌ای در ایران، دشمنان به ناچار به روش ایجاد ترس در افراد نخبه پرداخته و با اعمال ترورهای مختلف، می‌خواهند دانشمندان دیگر را از رده خارج سازند.

افشارچی، با بیان اینکه تمام مراجع قانونی بین‌المللی زیر نظر خود مستکبران است، افزود: متأسفانه هیچ مرجع قانونی دارای صلاحیت در سطح دنیا نیست تا فارغ از ارتباطات بین‌المللی به شکایات کشورهای معترض رسیدگی کند ولی تمام رسانه‌ها، باید اعتراض ایرانیان و دانشگاهیان را به گوش جهانیان برسانند.