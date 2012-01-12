به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضا پور اظهار داشت: کسب رتبه اول در تحقق بودجه محصول مشارکت و تعامل شهروندان با شهرداری است.



وی با اشاره به اینکه 98 درصد بودجه های شهرداری با محوریت مشارکت و همکاری شهروندان جذب می شود، گفت: تحقق اهداف مدیریت شهری با توجه به اینکه شهرداری ها از حمایت های دولتی بسیار کم و تنها در مواقع بحرانی بهره می گیرند، نیاز به وحدت رویه و مشارکت شهروندان با این دستگاه خدمات رسان دارد.



رضاپور تاکید کرد: رسیدن به عنوان برتر شهرداری کرج میان کلانشهرهای کشور در جذب بالای درآمد های شهرداری و تحقق بودجه حاصل اعتماد شهروندان به سیستم و عملکرد شهرداری است.



وی با تاکید بر تکریم شهروندان به نقش حمایتی آنها در اجرای اقدامات متعدد مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: جذب درآمد از سوی شهروندان دارای فرایند بسیار پیچیده ای است که پرداختن به آن باید با ظرافت خاصی که احترام به حقوق شهروندی از مهم ترین آنها می باشد، صورت گیرد.



رضاپور اظهار داشت: عدم توجه به حقوق شهروندی به سیر نزولی فعالیت های مطلوب شهرداری منجر می شود و به تبع آن نیز اهداف مدیریت شهری که توسعه و عمران شهری همچنین فراهم آوردن رفاه شهروندان از مولفه های مهم آن می باشند، محقق نمی شود.



معاون هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری کرج با اشاره به تدابیر و تدوین برنامه های شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان مردم گفت: سیاست ها و برنامه های شورای شهر نیز نقش بسزایی در کسب این امتیاز کشوری برای شهرداری کرج ایفا کرده است.



رضاپور با اشاره به طرح های اجرا شده از سوی مجموعه مدیریت شهری به ویژه شورای اسلامی شهر کرج از جمله طرح تفصیلی اظهار داشت: اجرای طرح افزایش تراکم نیز از جمله مواردی است که در تحقق بودجه و درآمد های شهردای موثر بوده است.