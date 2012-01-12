سید ابوالفتح بهنامیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 25 هزارنفر در شهرستان گچساران عضو جمعیت هلال احمر هستند.

وی بیان کرد: این افراد آموزشهای مقدماتی و کمک های اولیه را در چندین کارگاه و کلاس آموزشی برگزار شده، فرا گرفتند و در مانورهای استانی و شهرستانی حضوری فعال داشته اند.

وی اظهار داشت: جمعیت هلال احمر گچساران آمادگی لازم را برای هر حادثه ای دارد و در سیل اخیر شهرستان های بهمئی و بهبهان، جزء اولین گروههایی بود که با اعزام اکیپ هایی به کمک حادثه دیدگان شتافت.

بهنامیان مهمترین مشکل این اداره در گچساران را کمبود مکان اداری عنوان کرد و بیان داشت: احداث ساختمان جدید این اداره در حال مطالعه است که برای احداث آن از مسئولین استانی و شهرستانی تقاضای مساعدت داریم.

وی یادآور شد: تمامی ناوگان امدادی این نهاد امسال تعویض شده و شش دستگاه ماشین آلات امدادی نیز به هلال احمر این شهرستان اختصاص یافته است.

وی جستجو و نجات آسیب دیدگان، ارائه کمک‌های اولیه، انتقال مصدومان و مجروحان به مراکز درمانی، اسکان موقت و تغذیه اضطراری بازماندگان حوادث را از جمله فعالیت‌های واحد امداد و نجات این جمعیت عنوان کرد.

بهنامیان از جوانان شهرستانهای گچساران و باشت خواست تا با عضویت در جمعیت هلال احمر و فراگرفتن آموزشهای لازم، همنوعان خود را در زمان وقوع حادثه های غیرمترقبه یاری رسانند.