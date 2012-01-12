اربعین پیوند شیعیان و عاشورائیان با ولایت است

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در آستانه اربعین حسینی به خبرنگار مهر گفت: اربعین در فرهنگ اسلامی و معارف دینی جایگاه بالایی دارد و در روایات بر اهمیت آن تاکید شده است.

وی افزود: روشنگری های امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) پس از قیام عاشورا تا اربعین حسیی و پس از آن موجب ماندگاری فرهنگ کربلا و نهضت خونین عاشورا در تاریخ شده است.

وی اربعین حسینی را تجلی فرهنگ عاشورا و احیا کننده قیام سید الشهدا(ع) دانست و افزود: مردم با گرامیداشت و بزرگداشت اربعین حسینی پیام حق طلبی،مظلومیت،آزادی خواهی و ظلم ستیزی و احیای احکام را به جهانیان اعلام می کنند.

وی از مردم ، تشکل های دینی و هیئتهای مذهبی خواست برای برپایی مراسم عزاداری اربعین بیش از پیش برنامه ریزی کنند و با قوت وقدرت بیشتری در مراسم شرکت کنند.