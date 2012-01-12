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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

احمدی نژاد عازم اکوادور شد

احمدی نژاد عازم اکوادور شد

رئیس جمهور کشورمان که در سومین گام از سفر دوره ای به هاوانا پایتخت کوبا سفر کرده بود، با بدرقه رائول کاسترو فرودگاه این شهر را به مقصد اکوادور ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد صبح امروز پنجشنبه به وقت محلی در حالی کوبا را با بدرقه رییس جمهور این کشور ترک کرد که در سفر یکروزه اش علاوه بر دیدار و مذاکره با همتای کوبایی خود، با فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا نیز دیدار و مذاکره ای مفصل و مشروح داشت و در دانشگاه تاریخی و باسابقه هاوانا نیز برای دانشگاهیان این کشور به ایراد سخنرانی پرداخت.

کد مطلب 1508299

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