احمدی نژاد عازم اکوادور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد صبح امروز پنجشنبه به وقت محلی در حالی کوبا را با بدرقه رییس جمهور این کشور ترک کرد که در سفر یکروزه اش علاوه بر دیدار و مذاکره با همتای کوبایی خود، با فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا نیز دیدار و مذاکره ای مفصل و مشروح داشت و در دانشگاه تاریخی و باسابقه هاوانا نیز برای دانشگاهیان این کشور به ایراد سخنرانی پرداخت.