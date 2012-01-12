اعتبارات عمرانی ساوجبلاغ به بیش از 25 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حدادی در هفتمین جلسه کمیته برنامه ریزی ساوجبلاغ در فرمانداری، اظهار داشت: میزان 19 میلیارد و 965 میلیون تومان از این اعتبار از محل تملک دارایی و مابقی از محل مواد 180 و 10 قانون برنامه توسعه پنجم و مدیریت بحران تامین شده است.



وی افزود: با استفاده از این اعتبار که در میان 42 دستگاه اجرایی ساوجبلاغ توزیع شده 164 طرح تعریف شده است.



فرماندار ساوجبلاغ گفت: ادارات راه و ترابری، آبفای روستایی، جهاد کشاورزی، نوسازی مدارس و ورزش و جوانان بیشترین تعداد طرح های این شهرستان را به خود اختصاص داده اند.



بودجه دستگاههای کم کار مسترد می شود



حدادی در خصوص برخورد با دستگاههای کم کار در شهرستان تصریح کرد: در نخستین اقدام اعتبار تخصیص یافته مسترد و به دستگاه فعال دیگری سپرده می شود.



وی اضافه کرد: خدمت رسانی صادقانه به مردم، اجرای طرحهای عمرانی مورد نیاز منطقه و تکریم ارباب رجوع وظیفه اصلی مدیران دستگاههای اجرایی و عوامل انسانی فعال در ادارات است.



حدادی تاکید کرد: نادیده انگاشتن این موضوع از هیچ مدیری دراین شهرستان پذیرفته نیست و تمام تلاش دست اندرکاران اجرایی باید بر افزایش رضایتمندی مردم معطوف شود.