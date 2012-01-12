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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

دانشگاه آزاد قزوین در محکومیت ترور شهید احمدی بیانیه داد

دانشگاه آزاد قزوین در محکومیت ترور شهید احمدی بیانیه داد

قزوین - خبرگزاری مهر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در محکومیت ترور شهید احمدی روشن به دست عوامل استکباری بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: در بستر تاریخ اندیشه نابودگری و حذف انسان ها شنیع ترین گرایش مقابله بوده و هست که ناتوانی و استیصال برای کسب منافع گروهی و فردی بزرگ ترین نشان و نمود بروز و ظهور آن است.
 
در این بیانیه آمده است: ترور شهید مصطفی احمدی روشن، حادثه ای مبتنی بر تفکرات نابودگری است که نخبه گان و دانشمندان را تهدید کرده و توسعه دانشِ ایرانیان را برنتافته اند.
 
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در بیانیه خود با اعتقاد به استمرار توسعه علمی ایران در جهت تعالی و کمال، ترور این فرهیخته را محکوم کرده و خواهان شناسایی و مجازات مسببان آن شده است.
 
همچنین در بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اظهارامیدواری شده که تفکر تروریست پروری از صحنه گیتی حذف شده و ایران سربلند در سایه الطاف الهی به اهداف عالیه خود دست یابد.
کد مطلب 1508311

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