اختصاص اعتبار ویژه قرآنی و فرهنگی برای قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه که با حضور دکتر حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیت الله مقتدایی در مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی(ره) قم برگزار شد با اشاره به جایگاه قم به عنوان قطب علمی و فرهنگی کشور اظهار داشت: قم باید متناسب با این جایگاه در عرصههای مختلف به ویژه در عرصه فرهنگی رشد و پیشرفت داشته باشد.
وی در ادامه با بیان این که قم یک استان نیست بلکه فراتر از یک استان است، تصریح کرد: قم با برخورداری از سوابق و ویژگیهای درخشانی چون خاستگاه انقلاب اسلامی، مرکز تشیع و ام القرای جهان اسلام، وجود بزرگترین حوزه علمیه جهان تشیع در آن، باید فراتر از یک شهر و استان مورد توجه و حمایت ویژه دستگاههای ملی و ستادی قرار گیرد.
استاندار قم با تاکید بر این که اگر نگاه به قم اینگونه باشد، آن وقت برنامه ریزی، اختصاص اعتبار و توجه به آن به شکل دیگری خواهد بود، یادآور شد: نگاه به این شهر باید در قالب برنامه ریزی و چشم اندازها نگاه ویژهای باشد به خصوص در زمینههای قرآنی و فرهنگی باید اعتبارهای خاصی برای آن در نظر گرفته شود.
لزوم حمایت از مراکز فرهنگی و پژوهشی در قم
وی با اشاره به فعالیت صدها مرکز فرهنگی پژوهشی در زمینه تولید محتوا و اندیشه دینی در قم، تاکید کرد: اختصاص اعتبار ویژه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای کمک به این موسسهها و استمرار و گسترش فعالیتهای آنها ضروری است.
حجت الاسلام موسی پور با بیان این که در زمینه توجه به زیرساخت های فرهنگی و امور نرم افزاری اقدامات و فعالیت های خوبی در سالهای اخیر در قم صورت گرفته است، افزود: در سالهای اخیر و با حمایتهای دولت و مجلس گامهای خوبی در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ساخت و تجهیز مراکز فرهنگی هنری قم برداشته شده است.
تالار مرکزی شهر نیازمند تامین اعتبار است
وی در ادامه با اشاره به ساخت تعدادی از پروژههای فرهنگی در قم، یادآور شد: یکی از این پروژه ها تالار مرکزی شهر است که اگر اعتبار آن تامین شود، اواخر سال آینده به بهره برداری میرسد.
استاندار قم از برگزاری نمایشگاههای مختلف فرهنگی در قم طی سالهای اخیر به عنوان عمده اقدامات بخش نرم افزاری یاد کرد و با اشاره به برپایی دومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه تصریح کرد: توسعه و گسترش کمی و کیفی این نمایشگاه امری ضروری است که باید دست اندرکاران برگزاری برای تحقق آن برنامه ریزی کنند.
قم نیازمند نمایشگاه دائمی کتب مذهبی و حوزوی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قابلیت و توانمندیهای ویژه قم در عرصه چاپ و نشر، ایجاد نمایشگاه بین المللی دائمی کتب مذهبی و حوزوی در قم را خواستار شد و گفت: در مجموعه مدیریت استان این آمادگی وجود داشته و در شهرک چاپ و نشر که همزمان با دهه فجر امسال سند زمین های آن واگذار میشود، همچنین در بدنه محور زیارتی فرهنگی پیامبر اعظم(ص) امکان راه اندازی چنین نمایشگاهی پیش بینی شده است.
تاکید بر پایش در زمینه چاپ کتب فاخر و استدلالی/ تالیفات بر اساس نیاز روز باشد
حجت الاسلام موسیپور همچنین با تأکید بر پایش و دسته بندی در زمینه چاپ کتب فاخر و استدلالی و توجه بیشتر به مباحث روز و نیازهای جوامع اسلامی در تألیف آثار دینی و حوزوی یادآور شد: باید به نیازهای نو به نو و جدید توجه کرد و در مرحله اول باید نیازسنجی از جامعه باشد و بعد تالیف کتاب و این با همکاری حوزه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توجه ویژه رسانه ها قابل دستیابی است.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم خواستار نگاه ویژه و فراتر از یک استان به قم شد و تصریح کرد: لازم است تا اعتبارهای ویژه در زمینههای قرآنی و فرهنگی برای قم اختصاص یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه که با حضور دکتر حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیت الله مقتدایی در مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی(ره) قم برگزار شد با اشاره به جایگاه قم به عنوان قطب علمی و فرهنگی کشور اظهار داشت: قم باید متناسب با این جایگاه در عرصههای مختلف به ویژه در عرصه فرهنگی رشد و پیشرفت داشته باشد.
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