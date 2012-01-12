11 کشته و زخمی در انفجار قندهار/ 17 عضو طالبان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام افغانی گفت: بر اثر وقوع یک انفجار انتحاری در شهر قندهار در 450 کیلومتری جنوب شهر کابل دستکم سه نفر از جمله رئیس پلیس این منطقه کشته و هشت فرد دیگر زخمی شدند.

گزارشهای اولیه نشان می دهد انفجار انتحاری در 11 نقطه از شهر قندهار به وقوع پیوست. هنوز هیچ گزارشی درباره آمار تلفات وجود ندارد اما حال مجروحین وخیم گزارش شده است.

همچنین وزارت کشور افغانستان امروز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد بر اثر عملیات مشترک ناتو و نیروهای افغانی در 24 ساعت گذشته در کپیسا، هلمند، فاریاب، زابل، وردک، غزنی و خوست دستکم 11 عضو طالبان کشته و 17 فرد دیگر بازداشت شدند.

همچنین گفته می شود که در جریان این عملیات دو شبه نظامی به شدت زخمی شدند، اما طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

خبر دیگر اینکه "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حمایت کرزای و طالبان از گشایش دفتر سیاسی در قطر گفت: هنوز نتیجه گیری قطعی در این باره انجام نشده، اما دولت آمریکا حمایت خود را از مذاکرات صلح به رهبری افغانی ها اعلام می کند.