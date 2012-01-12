مطبوعات پوستر تبلیغاتی کاندیداها نشوند/ برخورد با موارد تخلف از قانون

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین ظهر پنجشنبه در کمیته امنیت و اطلاعات انتخابات در محل فرمانداری ویژه بروجرد اظهار داشت: دشمنان در آستانه انتخابات ساکت ننشسته و دوباره یکی از دانشمندان هسته ای کشورمان را ترور کردند.

وی افزود: دشمنان کوردل خیال می کند با به شهادت رساندن جوانان ایران اسلامی از نهضت علمی که در کشور شروع شده است، جلوگیری می کند غافل از اینکه این موج علمی با خون شهیدان استحکام می یابد.

فرماندار ویژه بروجرد در ادامه سخنان خود با توجه به انتخابات و نقش رسانه ها در این رابطه بیان داشت: کار رسانه ها به خصوص رسانه های مکتوب مهندسی و سازماندهی افکار عمومی در راستای نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

معین افزود: نشریات باید در راستای استحکام هرچه بیشتر برنامه های نظام اسلامی فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: رسانه ها باید مراقب باشند که خواسته و یا ناخواسته در مسیر دشمنان قرار نگیرند چرا که رسانه ها در مسیر بصیرت بخشی به جامعه می توانند موثر باشند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت برخی کاندیداها، بیان داشت: متاسفانه برخی از کاندیداها سیاه نمایی و اختلاف افکنی می کنند که این امر در راستای خواست دشمنان نظام است.

وی با تاکید بر نقش رسانه ها در آگاهی بخشی به آحاد مختلف مردم، افزود: رسانه ها باید تیترهای مطبوعاتی را بررسی کنند و وعده های دروغین را منعکس نکنند.

معین با تاکید بر اینکه مطبوعات نباید در زمان ممنوعیت تبلیغات، پوستر تبلیغاتی کاندیداها شوند، افزود: برخی از حرکاتی که در نشریات بروجرد شاهد آن هستیم خلاف قانون انتخابات است و مطابق قانون در شعبه ویژه انتخابات به این تخلفات رسیدگی خواهد شد.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به آمار کاندیداهای رد صلاحیت شده، یادآورشد: در سطح کشور امسال نسبت به دوره گذشته 23 درصد رد صلاحیت کاندیداها کاهش یافته است.