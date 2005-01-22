زير ميزي پزشكان ، معضل ديگر بخش درمان كشور // وزارت بهداشت راهكاري براي حذف زير ميزي ندارد

اين در حالي است كه سازمان هاي مختلفي براي رسيدگي به تخلفات پزشكي اختصاص يافته اند، اما به دليل مشكلات نظام بهداشت و درمان هر سازمان به طور مستقل راسا اقدام به رسيدگي به تخلفات احتمالي صورت گرفته از سوي جامعه پزشكي مي كند.

يكي از بحث هاي داغ تخلفات پزشكي بحث زير ميزي است كه براي بيماران به صورت معضل در آمده، بسياري از بيماران از اين روش پزشكان براي كسب درآمد بيشتر ناراضي اند، اما تاكنون هيچ اقدامي از سوي هيچ يك از سازمان هاي مسئول در تخلفات پزشكي صورت نگرفته است.

اين در حالي است كه به علت پايين بودن سرانه درماني در كشور مردم مجبورند حجم بالايي از هزينه هاي درماني خود را پرداخت كنند و سازمان هاي بيمه گر در اين ميان كمك چنداني به مردم نمي كنند، حال اگر قرار باشد بحث زيرميزي پزشكان را هم به اين مشكلات مردم اضافه كرد، دورنماي خوبي را نمي توان براي بهداشت و درمان كشور متصور شد.

همچنين آگهي هاي تبليغاتي نيز يكي ديگر از تخلفاتي است كه پزشكان انجام مي دهند، بالاترين تعداد شكايات مطرح شده از جامعه پزشكي بر مي گردد به پزشكان متخصص زيبايي و پوست، در حال حاضر بسياري از مجله ها پر است از آگهي پزشكاني كه مردم را به انجام اعمال جراحي زيبايي ترغيب مي كنند و اين در حالي است كه اكثر اين پزشكان تخصص كافي را براي انجام چنين عمل هاي جراحي ندارند.

اما برخي از افراد و مسئولان در سازمان نظام پزشكي و يا وزارت بهداشت و درمان دليل بروز چنين تخلفاتي را محروم ماندن جامعه پزشكي از حقوق اجتماعي خود دانسته و معتقدند پايين بودن تعرفه هاي پزشكي، دشوار بودن شرايط كار، بالا بودن هزينه هاي مطب و تجهيزات پزشكي همه و همه دست به دست هم مي دهند تا پزشكي سوگند خود را زير پا گذاشته و براي به دست آوردن پول بيشتر دست به هر كاري بزند، حتي اگر اين كار جان بيماري را به خطر بياندازد!

البته در مقابل هستند پزشكاني كه به هيچ وجه حاضر نمي شوند براي به دست آوردن پول بيشتر با جان بيماران خود بازي كنند اين در حالي است كه طي سال هاي اخير تخلفات پزشكي در زمينه جراحي هاي زيبايي به شدت افزايش پيدا كرده است و همين امر باعث شده تا پزشكي قانوني با حجمي از پرونده هاي تخلفاتي پزشكان رو به رو باشد.

شايد يكي از دلايل بحث تخلفات پزشكي رابطه مالي بين بيمار و پزشك است، اگر اين رابطه به طور كلي از بين برود و پزشكان براي دريافت هزينه هاي درماني خود با سازمان هاي بيمه گر طرف باشند، بخش اعظم مشكلات حل خواهد شد و اين امر زماني محقق مي شود كه ما بتوانيم سرانه بهداشت و درمان خود را به ميزان واقعي برسانيم.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره مي گويد: متاسفانه تعرفه هاي غير واقعي يكي از عوامل به وجود آمدن تخلفات پزشكي است.

فخرالدين حيدري مي افزايد: يكي از معضلاتي كه در امر بهداشت و درمان جامعه وجود دارد و مردم با آن دست به گريبانند، بحث زير ميزي است كه متاسفانه تا به حال هم براي حل اين مشكل هيچ راهكار درستي پيدا نشده است.

وي تصريح مي كند: عوامل ديگري هم در بحث تخلفات پزشكي موثرند، يكي ديگر از اين عوامل نظارت وزارت بهداشت و درمان بر كار پزشكان است كه متاسفانه اين نظارت ضعيف بوده و وزارت بهداشت به درستي اين كار را انجام نداده است.

عضو كميسيون بهداشت و درمان خاطر نشان مي كند: پايين بودن تعرفه هاي پزشكي كيفيت خدمات درماني را نيز به شدت پايين آورده است و تا زماني كه سرانه درمان اصلاح نشود اين مشكلات همچنان ادامه خواهد داشت.

دكتر حيدري مي گويد: متاسفانه سرانه به آن صورتي كه لازم است افزايش نخواهد يافت و مبلغ 2 هزار و 150 تومان را شايد بتوان به 2 هزار و 800 تومان سال گذشته رساند، بيشتر از اين امكان افزايش سرانه نخواهد بود.

وي مي افزايد: با اين شرايط اگر تعرفه هاي پزشكي افزايش پيدا كند، سنگيني اين بار بر دوش مردم خواهد بود، چرا كه سازمان هاي بيمه گر درصد مشخصي از هزينه هاي درماني را پرداخت مي كنند.

دكتر حيدري تصريح مي كند: البته سازمان نظام پزشكي هم نمي تواند كل قيمت پيشنهادي خود را براي تعرفه ها به انجام برساند، اين افزايش بايد با سرانه اي كه به تصويب مي رسد همخواني داشته باشد.

به هر حال تخلفات پزشكي به هر دليل كه اتفاق بيفتد، جامعه پزشكي را زير سوال مي برد و مسئولان بهداشت و درمان جامعه بايد هر چه زودتر راه حلي براي رفع اين معضل پيدا كنند، پزشكي كه بدون تخصص دست به عمل جراحي زيبايي مي زند و اين عمل باعث مرگ بيمار مي شود، بايد پاسخگوي اين بي مبالاتي باشد، البته ما در زمينه بهداشت و درمان با بحث پزشكان قلابي نيز مواجه ايم كه اين معضل هم بايد هر چه زودتر برطرف شود تا هر از چندگاهي شاهد به دام افتادن يك پزشك قلابي بعد از ماه ها و يا حتي سالها طبابت نباشيم.

