مسیر شکوفایی ایران اسلامی با پروژه تکراری و کور ترور متوقف نمی شود

نادر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسیر شکوفایی و بالندگی جمهوری اسلامی ایران از خون شهدایی است که سرافرازانه و ایثارگرانه برای اسلام و انقلاب فداکاری کردند و دشمن خیال خود را از رسیدن با اهداف شومش را با این ترورها به گور می برد.

وی گفت: ترور متفکر عرصه جهاد علمی، شهید مصطفی احمدی‌روشن از فرزندان ملت ایران و تربیت‌یافتگان مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه برگه سیاه دیگری بر پرونده سنگین جنایت و وحشیگری رژیم تروریست محور صهیونیستی و حامیان آن در کاخ سفید و غرب مدعی حقوق بشر افزود و بار دیگر طبل رسوایی را برای آنان به صدا درآورد.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی ترور را جنگ پنهانی دشمن با نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: آمریکا و صهیونیسم و ایادی‌اش پس از ناتوانی در متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران علیه این کشور به راه انداخته است.

مقدسی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مسلم خود برای استفاده از انرژی هسته‌ای در راستای مقاصد صلح‌آمیز هرگز کوتاه نخواهد آمد، بیان کرد: دشمنان باید بدانند هیچگونه فشار سیاسی و اقتصادی یا حملات تروریستی علیه دانشمندان هسته‌ای کشورمان نمی‌تواند ملت ایران را از کسب این حقوق باز بدارد.

وی گفت: اعتراف سران کاخ سفید و رژیم جعلی و خونخوار صهیونیستی به ادامه تلاش برای مانع تراشی در راه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای حرکت شتابان رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی نشان‌دهنده عمق وحشت و هراس آنان از تبدیل ایران عزیز به قدرتی فرا منطقه‌ای و الگو برای ملت‌ها و دولت‌های مستقل و خارج از دایره نظام سلطه است.