به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در حاشیه مراسم افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه با اشاره به ترور دانشمند هسته‌ای کشور شهید مصطفی احمدی روشن تصریح کرد: شهید احمدی روشن پنجمین شهید از غافله علم و دانش کشور طی یکی دو سال اخیر است.



وی در ادامه بیان داشت: دشمنان برای مقابله با نظام اسلامی ما تمام ترفندها، نقشه ها، تهدیدها و توطئه ها را به کار گرفته است اما تا کنون نتوانسته ملت ایران را از مسیر پیشرفت علمی خود باز دارد.



استاندار قم ادامه داد: آخرین حربه آنها ترور دانشمندان و جوانان باانگیزه و نخبگان کشور است که توانسته اند در عرصه‌های مختلف توانمندی‌های این ملت را به منصه ظهور و بروز برسانند، اما آنها باید بدانند که این حرکت ها راه به جایی نخواهد برد و ملت ایران همچنان به مسیر پیشرفت علمی خود ادامه می دهد.



وی یادآور شد: اگر ترورها در دهه شصت، ترور نیروهای سیاسی کشور و اقدام برای گرفتن نخبگان مذهبی و علمی کشور اثر داشت، این حرکت ها هم اثرگذار خواهد بود.



حجت الاسلام موسی پور با بیان این که این خون ها تازگی و طراوت بیشتری به حرکت های علمی و رو به رشد کشور خواهد داد، تصریح کرد: به خصوص در چند سال اخیر تعداد مقالات علمی کشور در رشته های مختلف افزایش چشم گیری داشته است و اگر قرار بود این حرکت‌ها تأثیرگذار باشد در 2 سال اخیر و همزمان با ترور نخبگان علمی کشور، تاثیر خود را می گذاشت.



وی در ادامه یادآور شد: این پیشرفت های علمی ایران با افول پیشرفت های کشورهای غربی همزمان شده است و این در حالی است که آنان امکانات و زیرساخت های زیادی در اختیار دارند اما باید توجه داشت که عامل اصلی در پیشرفت، نیروی انسانی با ایمان و باانگیزه است.



ترور کور دشمنان بی نتیجه خواهد بود



استاندار قم با اشاره به نیروی ایمان و انگیزه بالای جوانان و دانشمندان کشور، بیان داشت: جوانان ایران با تلاش و اراده خود در این مسیر گام گذاشته‌اند و بنابراین ترورهای کور دشمنان بی نتیجه خواهد بود.

