مرکز کنترل و پایش زیست محیطی در هرمزگان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفادار بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی خبری که به مناسبت هفته هوای پاک برگزار شد، عنوان کرد: اهمیت هوای پاک بر کسی پوشیده نیست و به همین علت و برای ایجاد حساسیت در میان اقشار مختلف مردم در خصوص هوای پاک 25 دی الی اول بهمن هر سال به عنوان هفته هوای پاک نامگذاری شد.

وی ادامه داد: توسعه در هر بخشی با آلودگی همراه است و بنابراین نمی توان تمامی آلودگی ها را از بین برد بلکه باید آلودگی را کاهش داد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در ادامه به گسترش ریزگردها در کشورمان اشاره کرد و افزود: طی سالهای اخیر به علت گسترش بیابانها در کشورهای همسایه غربی ایران همانند عراق و عدم مارچ پاشی و تثبیت شنهای روان در این کشور متاسفانه پدیده ریزگردها 23 استان کشور از جمله هرمزگان را فراگرفت که سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی را در جهت کاهش این ریزگردها در کشورمان انجام داده است.

نصب فیلتر هوا در شرکت فولاد جنوب

وفادار با اشاره به آلودگی های نیروگاه برق بندرعباس، عنوان کرد: شرکتهایی همچون نیروگاه برق و فولاد جنوب آلودگی های فراوانی طی سالهای گذشته در استان هرمزگان ایجاد کردند که برای کاهش این آلودگی ها قرار شده تا در شرکت فولاد جنوب فیلترهای جدید هوا طی ماههای آینده نصب شود و همچنین در نیروگاه برق از سوخت گاز استفاده شود.

وی اضافه کرد: پیش از ایجاد طرحهای توسعه ای باید ارزیابی های استراتژیک صورت گیرد تا تمامی صنایع در یک منطقه مستقر نشوند و به علت عدم توجه به این ارزیابی ها در گذشته در حال حاضر صنایع فراوانی در منطقه غرب بندرعباس مستقر شده اند و محیط زیست این منطقه دیگر ظرفیت تحمل آلودگی های این صنایع را ندارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در ادامه به برنامه های هفته هوای پاک در هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: نواختن زنگ هوای پاک نخستین برنامه این هفته است و اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش برنامه های مشترک فراوانی را برای جلب مشارکت دانش آموزان برگزار کرده که یکی از مهمترین آنها آموزش بیش از 9 هزار دانش آموز هرمزگانی به عنوان محیط یار بوده است.

وفادار ادامه داد: از جمله دیگر برنامه های ما طی این هفته برگزاری مراسم درختکاری، معاینه فنی خودروها و انتخاب شهرهای پاک استان هرمزگان است که طبق بررسی ها شهرهای کیش، قشم و بستک به عنوان شهرهای پاک و روستای برکه خلف قشم به عنوان روستای پاک استان هرمزگان انتخاب شده اند.

کنترل مستمر واحدهای صنعتی هرمزگان

وی در ادامه با اشاره به افتتاح مرکز کنترل و پایش زیست محیطی استان هرمزگان در هفته هوای پاک، تصریح کرد: با افتتاح این مرکز تمامی واحدهای صنعتی استان هرمزگان توسط این مرکز به صورت اینترنتی تحت کنترل قرار می گیرند و اطلاعات آنها از این مرکز به تهران ارسال می شود و دیگر تمامی واحدهای صنعتی هرمزگان همواره به صورت مستمر تحت کنترل قرار خواهند گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان افزود: از جمله دیگر اولویتهای ما برای آینده ایجاد مرکز تحقیقات زیست محیطی در شهرستانهای مرزی هرمزگان یعنی ابوموسی، حاجی آباد، جاسک و پارسیان است و برای راه اندازی آنها چهار میلیارد تومان اعتبار اولیه نیاز است.

وفادار در خصوص وضعیت جرائم آلودگی هوا در هرمزگان گفت: طی سال جاری چهار کارخانه تولید آسفالت به علت عدم رعایت استانداردهای آلودگی هوا بیش از 70 میلیون تومان جریمه شده اند که مبلغ جرائم آنها به حساب خزانه واریز شده است اما سازمان حفاظت محیط زیست در نظر دارد تا با تاسیس صندوق محیط زیست این مبالغ در جهت حفاظت از محیط زیست در استانهای مختلف هزینه شود.