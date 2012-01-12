تحریم نفتی ایران عواقب وخیمی برای اروپا به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیکلای پاتروشف" در گفتگو با اینترفکس ضمن هشدار به اعضای اتحادیه اروپا درباره پیوستن به تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران گفت این تحریم ها تبعات اقتصادی بسیار سنگینی را برای این اتحادیه به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه آینده نشان خواهد داد که آیا اروپا می‌تواند منافع خود را تأمین کند یا خیر، افزود: با بدتر شدن شرایط اقتصادی و بحران بدهی‌ها در اروپا، اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا گام‌های بیشتری را در مسیر تحریم ایران و از جمله تحریم نفت این کشور بردارند، با مشکلات بیشتری در آینده مواجه خواهند شد.

پاتروشف تاکید کرد: اتحادیه اروپا مهمترین شریک تجاری، اقتصادی و سیاسی ما است، بنابراین برای روسیه مهم است که این اتحادیه بیشتر از این با مشکلات اقتصادی مواجه نشود.

دبیر شورای امنیت ملی روسیه تاکید کرد: ادعاهای آمریکا در این باره که ایران در حال ساخت سلاح هسته ای است تنها توجیه واشنگتن برای اعمال تحریم های جدید علیه تهران است.

پاتروشف در بخش دیگری از این مصاحبه با بیان اینکه احتمالا اسرائیل در حال اعمال فشار بر واشنگتن برای حمله نظامی به ایران است، گفت: در چنین شرایطی کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و دیگر کشورها برای حل و فصل مناقشات به صورت دیپلماتیک و از طریق گفت‌وگو تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به توانایی ایران در کنترل بر تنگه هرمز، بروز هرگونه تنش در منطقه خلیج فارس را برای بازار نفت و اقتصاد جهانی خطرناک دانست.

روسیه با تحریم نفتی ایران در پی پخش خبرهایی مبنی بر تلاش خصمانه کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا برای تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده است.

این در حالی است که یک منبع بلندپایه اروپایی در گفتگو با الوطن کویت از بروز اختلافات و بحث و جدلهای عمیق در کمیته های اتحادیه اروپا در زمینه جزئیات توافق ابتدایی در زمینه ممنوعیت واردات نفت از ایران پرده برداشت.