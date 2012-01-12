استفاده از آرد سبوس دار در نانوایی های ساوجبلاغ پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهقان آزاد در نشست تنظیم بازار این شهرستان در فرمانداری ساوجبلاغ افزود: طولانی تر شدن ساعات پخت نان، تنوع پخت، ایجاد رقابت و از بین رفتن پدیده قاچاق آرد دیگر ره آورد اجرای این طرح در ساوجبلاغ بود.



معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار ساوجبلاغ یادآور شد: شمار نانوایی های این شهرستان به 256 واحد رسیده و از ابتدای سال 1390 تا پایان آذر ماه، هفت هزار و 777 بار بازدید از نانوایی های ساوجبلاغ انجام شده است.



وی ادامه داد: کار نظارت بر واحدهای نانوایی بیش از پیش انجام و کیفیت پخت نان، رضایتمندی مشتریان و بهداشت نانوایی ها در این بازدیدها بررسی می شود.



دهقان تاکید کرد: تمایل شهروندان این شهرستان اغلب به استفاده از نان سفید (نان پخته شده از آرد کم سبوس) است.



معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار ساوجبلاغ افزود: در زمینه استفاده از آرد سبوس دار در ساوجبلاغ تبلیغات کافی صورت نگرفته است.



دهقان آزاد تصریح کرد: با توجه به اثرات مثبت استفاده از آرد سبوس دار در سلامت افراد، استفاده از این نوع آرد در نانوایی های این شهرستان در دست پیگیری است.



وی به برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در دهه دوم اسفند ماه 1390 اشاره کرد و افزود: این نمایشگاه شامل کلیه کالاهای مورد نیاز مردم از جمله پوشاک، میوه، خشکبار و مواد غذایی است که کلیه اقلام با 20 درصد تخفیف به خریداران عرضه خواهد شد.