اجازه تخطی از قانون را به احدی نخواهیم داد/ امانتدار رای مردم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله دهمرده ظهر پنج شنبه در جمع هیئتهای اجرایی، بازرسی و نظارت شهرستان پلدختر با بیان اینکه برگزاری انتخابات مجلس از مسائل بسیار مهم کشور است، اظهار داشت: تامین امنیت، مشارکت حداکثری و اجرای قوانین از وظیفه اصلی مجریان انتخابات مجلس است.

وی خطاب به دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس نهم در استان لرستان گفت: شما امانتدار مردم هستید و باید در برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در چارچوب وظیفه محوله تلاش کنید.

دهمرده ادامه داد: دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات باید به دور از جریانات سیاسی، با صیانت از آرای مردم در حفظ و تقویت اعتماد مردم به مسئولان تلاش کنند چرا که حفظ سلامت انتخابات زمینه حضور پرشور تمام اقشار جامعه را در روز انتخابات فراهم خواهد کرد.

وی هر گونه استفاده از امکانات دولتی در جریان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را ممنوع اعلام کرد و افزود: هیچ مسئولی حق ندارد با امکانات دولتی و عمومی علیه یا به نفع نامزد انتخاباتی تبلیغ کند.

استاندار لرستان ادامه داد: استفاده از امکانات بیت المال بر له یا علیه کاندیداهای مجلس ممنوع و خلاف شرع و قانون است و این موضوع همواره رصد و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

دهمرده تصریح کرد: همه مسئولان و نامزدهای انتخابات وظیفه دارند زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی را به وجود آورند چرا که انتخابات یکی از برکات انقلاب اسلامی است که باید با برگزاری باشکوه و حضور فعال آحاد مردم الگویی کامل از مردم سالاری دینی برای دیگر کشورها ارائه کنیم.

وی افزود: ملت آگاه و همیشه در صحنه ایران اسلامی با درک موقعیت همیشه با بصیرت خاص خود تمامی نقشه های شوم دشمنان را برملا کرده اند و حضور حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی معادلات دشمنان اسلامی را بر هم خواهد زد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ملاک عمل ما در برگزاری انتخابات قانون است، تصریح کرد: اجازه تخطی از قانون را به احدی نخواهیم داد چرا که امانتداری از آرای مردم و باور این موضوع از سوی آنان، حضور گسترده و باشکوه در این همه‌پرسی را به دنبال دارد.

دهمرده با تاکید بر اینکه رعایت عدالت انتخاباتی توسط مجریان و قانون مداری دو اصل مهم دیگر است که باید مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: هیچ کوتاهی و قصوری از کسی در زمینه انتخابات پذیرفته نمی‌شود و همه باید برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش مضاعف کنند.

وی افزود: فرمانداران در شهرستانها باید هوشیار باشند و در برنامه‌های خود به گونه‌ای عمل کنند که فعالیتها بر پایه اجرای قوانین و فضای سالم قرار گیرد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال متشنج کردن فضای انتخابات است، بیان داشت: دشمن به دنبال گسترش اختلافات در کشور است.

دهمرده تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی برای کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در صحنه های مختلف جمهوری اسلامی تمام توان خود را به کار بسته اند و تلاش می‌کنند با کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رای، میثاق و وفاداری مردم به نظام را خدشه‌دار کرده و به اهداف شوم خود دست یابند.

استاندار لرستان با تاکد بر اینکه رسالت مسئولان و عوامل اجرایی انتخابات در سطح استان سنگین است، افزود: مهمترین اصل در این راستا قانون مداری و برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور است.