آسفالت مرغوب با ماندگاری طولانی در شاهرود تولید شد

محمد جیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای خرید این دستگاه اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال هزینه شده است افزود: این دستگاه از یک عدد فیدر ویبره ای ( دستگاه تغذیه کننده ) با دهانه cm120، شاسی نوار نقاله باعرض cm80 و موتور گیربکس به طول بیست و دو متر تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: با راه اندازی این دستگاه از نظر زیربنائی در تولید مصالح کوهی کار بسیار مفید و ارزشمندی انجام خواهد شد و مصالحی ازقبیل نخودی، بادامی و ماسه شسته را 96 الی %100 شکسته خواهد نمود که این شکستگی موجب استقامت، کیفیت و ماندگاری طولانی مدت آسفالت خواهد شد.

شهردار شاهرود همچنین از وجود یک دستگاه سرند دوطبقه جهت تفکیک مصالح، دو دستگاه نوار نقاله، سیلوی ذخیره و یک دستگاه تابلوی فرمان پیانوئی همراه تابلوی خازن خبر داد که از دیگر وسایل دستگاه مذکور محسوب می شوند.

جیرانی در پایان گفت: راه اندازی این دستگاه نه تنها در صرفه جویی هزینه های آسفالت بلکه در زمینه کاهش آلودگی هوا نیز موثر خواهد بود.