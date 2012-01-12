خیران 2.9 میلیارد ریال به مددجویان بابلسری کمک کردند

سید حسین سلیمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کمک ها در 9 ماهه امسال از صندوق‌های صدقات، امانی، هفته کمک و جشن عاطفه‌ها و زکات جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: در شش ماه نخست امسال، 680 میلیون ریال برای تامین جهیزیه 140 نوعروس و داماد و 135 میلیون ریال برای کمک هزینه تحصیلی مددجویان زیر پوشش کمیته امداد این شهرستان هزینه شده است.

سلیمانیان گفت: در بخش درمانی با 33 مرکز درمانی قرارداد منعقد شده و بیش از 9 هزار و 400 نفر از خانواده‌های نیازمند از خدمات درمانی بهره‌مند شدند و بیش از یک میلیارد و 440 میلیون ریال کمک بلاعوض به این افراد پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد بابلسر تصریح کرد: هزینه‌های عمرانی مددجویان در 41 مورد شامل تعمیر و بازسازی مسکن، احداث سرویس بهداشتی و حمام با اعتباری بیش از 193 میلیون ریال انجام شده است.

وی افزود: سه هزار و 13خانوار و 649 دانش آموز و دانشجو زیرپوشش کمیته امداد بابلسر و فریدونکنار هستند.

