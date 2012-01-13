بصیرت با پیروی از ولایت فقیه به دست می آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر شجونی پنج شنبه شب در جمع مردم اردکان در مسجد روح الله این شهرستان مجلس ششم را مایه ننگ ایران اسلامی خواند و اظهار داشت: کسی که به امثال مجلس ششمی ها رای بدهد، خیانت کرده است.

وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس ششم با عبور از اسلام، نظام و ولایت‌ فقیه به انقلاب و اسلام خیانت بزرگی کردند، افزود: درهیچ جای دنیا سابقه نداشته و ندارد که گروهی وارد بدنه حاکمیت شود و به عنوان اپوزوسیون به کشور لطمه بزند.

شجونی با انتقاد از عملکرد اصلاح طلبان از دوم خرداد 1376 تاکنون تصریح کرد: این دسته زمانی با پشتوانه دولت تندترین انتقادات را به نظام و ولایت ‌فقیه وارد می ‌کردند و هر طور که میلشان می ‌کشید در کتابها و روزنامه‌ هایشان می‌ نوشتند.

وی همچنین با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری بیان داشت: آیت ‌الله مدرس الگوی تمام عیار شجاعت، درایت و تقوا بود و اگر نمایندگان مجلس آینده حتی به مرز عظمت شخصیت و منش این عالم نستوه نزدیک شوند، کار بزرگی انجام داده ‌اند.

آیت الله مدرس نماینده بود و اینها که امروز در مجلس هستند هم نماینده اند/ تفاوت از زمین تا آسمان

این روحانی همچنین شاخصه اصلی یک نماینده را به زبان آوردن حرف حق عنوان کرد و اظهار داشت: آیت‌ الله مدرس نماینده بود و اینها که امروز بر کرسی‌ های نمایندگی مجلس تکیه زده‌ اند هم نماینده ‌اند در حالی که تفاوت از زمین تا آسمان است.

شجونی، بصیرت را درمان دردهای جامعه در شرایط کنونی دانست و گفت: بعضی‌ ها با داشتن عمامه و محاسن، بصیرت کافی ندارند و خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن می ‌ریزند.

شجونی همچنین با انتقاد از تنزل جایگاه روحانیت در شرایط کنونی جامعه یادآور شد: امروز در کوچه و خیابان مدام به روحانیت فحش و ناسزا می ‌دهند در حالی که اختلاس سه هزار میلیاردی را افراد دیگری انجام می‌ دهند.

وی ادامه داد: عامه مردم فکر می ‌کنند اختیار کشور در دست روحانیون است و مدام از ما مطالباتی دارند که هیچ کدام در حوزه اختیارات ما نیست.

در زندانهای مخوف پهلوی لذت بیشتری از زندگی بردم

وی همچنین با بیان خاطره‌ای از دوران مبارزه و زندان در دوران حکومت پهلوی تصریح کرد: امروز با جرات می ‌گویم که در زندان ‌های مخوف طاغوت نسبت به دوران کنونی انقلاب اسلامی لذت بیشتری از زندگی می‌ بردم زیرا فساد و بی ‌بند و باری دامنگیر کشور شده و روحانیون هم کاری نمی‌ توانند بکنند.