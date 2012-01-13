اروپا از اجرای تحریم نفتی ایران عقب نشینی کرد/ تصمیم گیری شش ماه دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، یک مقام آگاه اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا تحریم نفتی ایران را

شش ماه به تاخیر می اندازد تا یونان، ایتالیا و اسپانیا که بیش از 68 درصد واردات اتحادیه اروپا از ایران را دارند، بتوانند جایگزینی برای تامین نفت خود بیابند.

این مقام آگاه افزود: تحریم های نفتی ایران که باید مورد تایید 27 وزیر خارجه اتحادیه اروپا در روز 23 ژانویه (3 بهمن) قرار گیرد شامل ایتالیا نمی شود و نفت خام ایران می تواند به بزرگترین شرکت نفت ایتالیا یعنی شرکت "انی اس پی ای" فروخته شود.

این خبر تاثیر بسیار زیادی را بر قیمت نفت داشت و از روز گذشته تاکنون قیمت نفت 1.8 درصد کاهش یافت و در بازار نیویورک به 99.1 رسید.

اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه ایران درحالیست که دبیر شورای امنیت ملی روسیه ضمن هشدار درباره تبعات سنگین تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا، ادعاهای آمریکا درباره برنامه هسته ای تهران را تنها توجیهی برای اعمال تحریم های بیشتر دانسته است.