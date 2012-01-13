استفاده صحیح از منابع طبیعی درتوسعه گردشگری /اقتصاد سبز یک مسئولیت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، "طالب ریفاعی" در کنفرانس گردشگری "آسه آن" با موضوع حرکت آسه آن به سوی اقتصاد سبز افزود: بحران مالی امروز در اروپا نتیجه استفاده نا مناسب و نامتعادل از منابع مالی است و در صورت عدم توجه به منابع طبیعی در روند توسعه این بحران می تواند در این زمینه نیز مشکل ساز شود.

وی که در نشست گردشگری "آسه آن" ATF 2012 در شهر مانادوی اندونزی سخن می گفت: صنعت گردشگری در منطقه جنوب شرقی آسیا به سرعت در حال گسترش است و توجه به نحوه استفاده از منابع طبیعی در این مرحله ضامن توسعه پایدار این صنعت در این منطقه است.

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در تشریح اقتصاد سبز گفت: در کنار توجه بیشتر فعالان گردشگری به منابع طبیعی، دولتها نیز باید در جهت وضع قوانین منطبق با حفظ منابع طبیعی و مدیریت بهره وری انرژی تلاش کند.

وی در پایان سخنانش توجه به منابع طبیعی و حرکت به سوی اقتصاد سبز را یک مسئولیت جهانی دانست و از سازمانهای منطقه ای خواست همکاری بیشتری با سازمانهای جهانی و بین المللی داشته باشند.

نشست ATF 2012 که در سال 1981 از مالزی آغاز شد و پس از 31 سال برگزاری مرتب سالیانه هم اکنون در اندونزی دایر است .

در حاشیه این نشست نمایشگاه گردشگری آسه آن ،Travex 2012 با حضور بیش از 900 نماینده از سازمان ها و شرکتهای گردشگری کشورهای عضو آسه آن و فعالان صنعت گردشگری از 51 کشور جهان برگزار می شود.

بر اساس آمار منتشر شده توسط دبیرخانه اتحادیه آسه آن میزان گردشگران خارجی وارد شده به کشورهای عضو این اتحادیه در سال 2010 به بیش از 73 میلیون گردشگر رسیده است.

میزان گردشگران ورودی به کشورهای عضو آسه آن در سال 2010 رشد خوبی داشته است به طوری که در سالهای 2009 و 2008 رقم تقریبی 65 میلیون گردشگر تکرار شده است.

کشورهای مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، فیلیپین، کامبوج، میانمار و لائوس، 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن هستند.