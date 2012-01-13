نشست خبری رئیس مجلس در آنکارا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر علی لاریجانی پنج شنبه شب با حضور در نشست خبری در محل سفارت ایران در ترکیه، به سوالات خبرنگاران رسانه های ترکی و ایرانی پاسخ داد.

مذاکرات ایران با اعضای گروه ۵+۱، فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، بحران های اخیر کشور سوریه، سپر موشکی ترکیه و چگونگی روابط اقتصادی ایران و ترکیه از جمله سوالات خبرنگاران از رئیس مجلس شورای اسلامی بود.

علی لاریجانی در سفر خود مذاکراتی را با عبدالله گل رییس جمهور، اردوغان نخست وزیر، جمیل چیچک رئیس مجلس ملی و داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه انجام داده است.

حسین شیخ‌الاسلامی مشاور امور بین‌الملل رئیس مجلس، محسن کوهکن نماینده لنجان و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه، اسدالله بادامچیان و لاله افتخاری نمایندگان تهران، محمدعلی رضایی نماینده تربت حیدریه و جمشید انصاری نماینده زنجان و همچنین حسن قشقاوی معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه رئیس مجلس را در سفر به ترکیه همراهی می‌کند.