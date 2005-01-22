شيوع آثار سطحي ترجمه اي در حوزه ي شعر معاصر / شفيعي : اين اتفاق در دراز مدت ، تاثير منفي خودش را مي گذارد





اين شاعرو نويسنده درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : متاسفانه شاعران جوانتر ما هم توانستند فقط از همان لايه ي ظاهري و سطحي اش آثار ياد شده استفاده كنند كه استفاده اي ناقص بود ، بعدها اين آثار، زبان ، انديشه و نوع نگاه آنها را تحت تاثير قرار داد كه البته اتفاقي بديهي بود ؛ چرا كه نامبردگان از عقبه ، بنيه و پشتوانه ادبي هم برخوردار نبودند و زبان شعري شان تخريب شد .





سيد ضياء الدين شفيعي تصريح كرد : اين روزها - در سطح بازار كتاب هاي ادبي - مجموعه شعرهايي مي بينيم كه مجموعه ي عناصر اين آثار ، با زندگي محيطي ما و دنيايي كه شاعران ايراني دارند ، كاملا در تضاد است و اين دقيقا تاثير همان رويه ها و لايه هاي سطحي است كه از طريق ترجمه هاي ناپخته ي شعري به بدنه ي ادبيات ما نفوذ مي كند و در دراز مدت ، به طور قطع ، تاثير منفي خودش را مي گذارد .







مجموعه شعرهايي مي بينيم كه مجموعه ي عناصر اين آثار ، با زندگي محيطي ما و دنيايي كه شاعران ايراني دارند ، كاملا در تضاد است و اين دقيقا تاثير لايه هاي سطحي است كه از طريق ترجمه هاي ناپخته ي شعري به بدنه ي ادبيات ما نفوذ مي كند .

اين شاعر و نويسنده كه به تازگي مجموعه اي با عنوان " شب يك رويا " با حال و هواي دفاع مقدس منتشر كرده است ، خاطرنشان ساخت : معتقدم كه براي ترجمه ي آثار هنري و ادبي دو مولفه ي مهم را بايد مد نظر قرار داد ، اول اين كه نسبت به فرهنگ و زبان مبداء ، شناخت كامل وجود داشته باشد و ديگر اين كه مترجم ازفرهنگ و زبان مقصد نيز غافل نماند ، تا زماني كه اين دو اتفاق نيافتد ، نمي توان ازعوارض كار ، مصون ماند ، راه ترجمه ي آثار ادبي نه تنها نبايد بسته شود ، بلكه بايد زمينه را براي حضور آثار غني و اصيل مساعد كرد ، چرا كه درحال حاضر، در حوزه ي ترجمه با فقر آثار اصيل مواجه هستيم .شفيعي در پايان گفت : " ادبيات " هم مانند ساير حوزه هاي فرهنگي و هنري ، در هر سرزميني ويتريني به خود اختصاص مي دهد كه لزوما آن ويترين ، شامل بهترين آثار سرزمين ها نيست ، بلكه بازاري ترين آثارهر سرزميني را به ويترين مي آورند ، ما بايد بتوانيم از اين ويترين عبور كنيم و به بدنه و تنه ي ادبيات و فرهنگ هر سرزميني راه پيدا كنيم .