هدف 95 درصد نوجوانان از ورود به دانشگاه کسب درآمد زیاد است

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر به پژوهشی که توسط دانشجویان مقطع دکترای رواشناسی انجام شده اشاره کرد و گفت: در این پژوهش که میان نوجوانان دوره راهنمایی و دوره دبیرستان در شهرهای تهران، ابهر، رشت، اصفهان انجام شده است مشخص شد که در دوره راهنمایی دختران و پسران بزرگترین آرزوی خود را ورود به دانشگاه برای رسیدن به شغل خوب و درآمد زیاد اعلام کردند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: مشخص شد که 5 درصد از نوجوانان هدف از تحصیل را کسب علم و دانش بیان کردند و در دوره دبیرستان نیز 90 درصد از دختران و پسران بالاترین درجه خوشبختی را در زندگی درآمد زیاد و ازدواج مناسب و موفق اعلام کردند.

به گفته ابهری، همچنین 20 درصد از این افراد نیز رسیدن به اختراع و یا کشف بزرگ و دریافت جایزه علمی را بزرگترین شادی در زندگی خود بیان کردند.

این آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت: به طور کلی و براساس نتایج این پژوهش سه عامل ورود به دانشگاه، شغل مناسب، درآمد زیاد اصلی ترین پاسخ برای احساس خوشحالی و رضایت در زندگی عنوان شده و بعد از آن نیز ازدواج مناسب و آراش فکر بالاترین درجه خوشبختی و شادی بیان شده است.