فياض موسوي مجموعه "شبيخون" را براي شبكه يك مي سازد

سيد فياض موسوي، نويسنده و كارگردان اين مجموعه تلويزيوني درباره روند توليد و شكل گيري اين سريال به خبرنگار تلويزيوني " مهر" گفت: من نگارش متن اين سريال را از حدود دو ماه پيش آغاز كرده ام و نوشتن فيلمنامه تا سال آينده طول مي كشد. بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، پس از اتمام متن پيش توليد از اواخر ارديبهشت ماه آغاز خواهد شد تا خرداد ماه سال 84 اين اثر جلوي دوربين برود.



وي درباره مضمون اين سريال توضيح داد: اين مجموعه تلويزيوني به سفارش كميته كاهش تقاضا در ستاد مبارزه با مواد مخدر ساخته مي شود. به طور كلي نيروي انتظامي به دو صورت با گسترش مواد مخدر در جامعه مبارزه مي كند. يك راه مبارزه با قاچاقچي ها و افرادي است كه اقدام به وارد كردن مواد مخدر مي كنند. در مرحله بعد، مساله جلوگيري از انتشار و گسترش مواد مخدر در بين افراد و درمان معتادان است. اين سريال به مساله آلوده شدن افراد به مواد مخدر مي پردازد و اين هشدار را به بينندگان مي دهد كه تمامي افراد در تمامي سنين و اقشار در خطر آلوده شدن قرار دارند.

موسوي در ادامه خاطر نشان كرد: اين مجموعه از داستاني ثابت و محوري برخوردار است، اما هر قسمت از سريال يك داستان را بازگو مي كند و در درون اثر به آسيب شناسي مساله اعتياد و حضور مواد مخدر در جامعه اشاره دارد. به همين خاطر من شخصيت هاي داستان هاي اين سريال را از ميان تمامي اقشار اعم از جوان، ميان سال و بزرگسال و افراد تحصيل كرده و متمول تا افراد بي سواد و فقير انتخاب كرده ام تا بر اين مساله صحه بگذارم كه اعتياد فقط مربوط به يك بخش از جامعه مربوط نمي شود و تمامي افراد بايد دقت و حساسيت لازم را در اين زمينه به خرج دهند.

مجموعه تلويزيوني " شبيخون " به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر ناجا و به همت گروه فيلم وسريال شبكه يك سيما در قالب 26 قسمت 45 دقيقه اي توليد مي شود.