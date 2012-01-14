به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از عصر فردا یکشنبه با برگزاری هشت دیدار آغاز می شود و روز دوشنبه با برگزاری دیدار شهرداری تبریز - پرسپولیس به پایان می‌رسد. در زیر اشاره‌ای گذرا به دیدارهای روز نخست از این هفته خواهیم داشت:

نفت تهران - فولاد خوزستان

دو تیم نفت تهران و فولاد خوزستان در شرایطی کاملا مشابه عصر یکشنبه مقابل هم صف‌آرایی خواهند کرد. دو تیم نیم فصل دوم لیگ برتر را با دو پیروزی آغاز کرده و جایگاه‌شان را در جدول ارتقا داده‌اند. این دو تیم که روندی صعودی را در پیش گرفته‌اند در بازی بیستم خود نیز به کم از پیروزی رضایت نمی‌دهند، به ویژه تیم نفت تهران که نزدیکترین تعقیب کننده استقلال است و البته از امتیاز میزبانی بهره می‌برد. نفت به همراه استقلال کمترین باخت را در بین تیم‌های لیگ برتری داشته است (سه باخت) که یکی از آنها شکست 2 بر یک در مقابل فولاد خوزستان در بازی رفت است. با این شرایط نفتی‌ها با انگیزه انتقام آن شکست به دیدار میهمان خوزستانی خود خواهند رفت.

نتیجه دیدار رفت: فولاد خوزستان 2 - نفت تهران یک

داماش گیلان - فجرشهید سپاسی شیراز

با اینکه امیر عابدینی امیدوار به روزهای آینده است و از حل مشکلات باشگاه داماش می‌گوید اما تیم او شرایطی بحرانی دارد و روندی نزولی را طی می‌کند. تحمل دو باخت پی در پی و سقوط به رده دهم جدول اجازه نمی‌دهد، برای تیم داماش عنوانی بهتر از "بحران‌زده" در نظر بگیریم. این تیم در شرایط سختی که عنوان شد عصر یکشنبه در ورزشگاه خانگی خود پذیرای فجرشهید سپاسی شیراز است، تیمی که با پیروزی 2 بر صفر مقابل نفت آبادان برای فرار از انتهای جدول امیدوار شده است. شاید برای تیم فجر کسب حداقل امتیاز در خانه داماش رضایت‌بخش باشد اما تیم تارتار محکوم به پیروزی در این بازی است.

نتیجه دیدار رفت: فجرسپاسی شیراز صفر - داماش گیلان یک

مس سرچشمه - ملوان بندرانزلی

دربین مربیان لیگ برتری وضع اصغر شرفی از دیگران بدتر است. تیم مس سرچشمه با هدایت این مربی به بن بست رسیده و قعرنشین مطلق لیگ برتر است. تداوم ناکامی‌ها و افزایش فاصله با تیم‌های پایین جدول هرلحظه اصغر شرفی را به درب خروجی باشگاه مس سرچشمه نزدیک می‌کند. او و تیمش این هفته در دیداری دشوار میزبان ملوان خواهند بود، ملوانی که نیم فصل دوم را با دو پیروزی مقابل پرسپولیس و راه آهن شهرری آغاز کرده و اوج گرفته است. باید دید انگیزه تیم شرفی تا آن اندازه کفایت می‌کند که مقابل بلندپروازی‌های ملوان را بگیرد یا اینکه روند ناکامی‌های این تیم تداوم می‌یابد.

نتیجه دیدار رفت: ملوان بندرانزلی 4 - مس سرچشمه صفر

صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان

تیم صنعت نفت آبادان در فصل جاری لیگ برتر بسیار پرفراز و نشیب عمل کرده است. این تیم به همان اندازه که می‌تواند با شکست استقلال شگفتی ساز شود، این قابلیت را دارد که با تحمل شکست خانگی 4 بر صفر مقابل سایپای البرز موجبات شگفتی بزرگ‌تر را فراهم آورد. صنعت نفت آبادان که هفته نوزدهم لیگ برتر را با شکست مقابل فجرشهید سپاسی پشت سر گذاشت، این هفته در خانه پذیرای سپاهان اصفهان است. سپاهان نیز به مانند نفت هفته گذشته شکست خورده و این هفته با اندیشه جبران پای به میدان می‌گذارد. در این بین تیم مدعی سپاهان که حالا اختلاف امتیازش با استقلال صدرنشین به 9 امتیاز رسیده است، میل زیادی برای پیروزی دارد، چراکه اگر غیر از این باشد باید رسیدن به عنوان قهرمانی برای سومین سال پی در پی را فراموش کند.

نتیجه دیدار رفت: سپاهان اصفهان 2 - صنعت نفت آبادان یک

شاهین بوشهر - تراکتورسازی تبریز

فینالیست جام حذفی شروعی ناامیدکننده در نیم فصل دوم لیگ برتر داشته و با تحمل دو شکست پی در پی به رده چهاردهم جدول سقوط کرده است. این تیم که با رده هفدهم جدول و جمع فانوس بدستان تنها یک امتیاز فاصله دارد، این هفته در دیداری خانگی به دیدار تراکتورسازی تبریز می‌رود. حریف شاهین حداقل در جدول رده بندی شرایطی بهتر از فولاد خوزستان و پرسپولیس دارد که هفته گذشته موفق شدند، تیم فیروز کریمی را شکست دهند با این شرایط سپیدپوشان برای کسب نتیجه باید طرحی نو دراندازند، چرا که در غیر این صورت قربانی بلندپروازی‌های قلعه نویی و تیمش خواهند شد. این بازی البته تقابل امیر قلعه نویی و فیروز کریمی است، دو مربی که همیشه مصافی جذاب و تماشایی باهم داشته‌اند.

نتیجه دیدار رفت: تراکتورسازی تبریز یک - شاهین بوشهر صفر

ذوب آهن اصفهان - سایپای البرز

باخت، سقوط در جدول رده بندی، بحران مالی، اعتراض بازیکنان و ... . اینها حال و روز تیمی است که سال گذشته نایب قهرمان آسیا شد و تا یکقدمی حضور در جام باشگاه‌های جهان پیش رفت. این حال و روز تیمی است که طی سه سال گذشته همیشه جزو مدعیان درجه اول قهرمانی در لیگ برتر بوده و امروز روندی نزولی را طی می‌کند. متاسفانه ذوب آهن این فصل درگیر مشکلاتی است که از این تیم چهره یک تیم ضعیف و دست و پابسته را به وجود آورده است.

نماینده فوتبال ایران که کمتر از یکماه دیگر باید در لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود، پس از دو شکست پی در پی مقابل راه آهن شهرری و تراکتورسازی تبریز، این هفته با اندیشه جبران ناکامی‌های اخیر در خانه مقابل سایپای البرز صف آرایی می‌کند که خود شروعی ضعیف در نیم فصل دوم داشته است (یک تساوی مقابل مس سرچشمه قعرنشین و شکستی خانگی مقابل شهرداری تبریز). منصور ابراهیم‌‍زاده در این برای فرار از بحران چاره‌ای جز شکست تیم شاگردش مجید صالح ندارد، او که تاهمین فصل گذشته همراه و همپای ابراهیم‌زاده برای موفقیت ذوب آهن تلاش می‌کرد. صالح که در بازی رفت مغلوب ابراهیم‌زاده شده است، برای جبران آن شکست کار دشواری در خانه ذوب آهن خواهد داشت.

نتیجه دیدار رفت: سایپای البرز صفر - ذوب آهن اصفهان یک

صبای قم - راه آهن شهرری

پدیده‌های نیم فصل اول لیگ برتر نیم فصل دوم را هم خوب آغاز کردند. صحبت از صبای قم است، تیمی که با جمعی بازیکن کم ادعا در این فصل نگاه‌ها را به خود خیره کرده است. این تیم پس از تساوی با تراکتورسازی و شکست تیم سپاهان در اصفهان در ورزشگاه خانگی خود پذیرای دایی و شاگردانش است. راه آهن که رکورددار تساوی در لیگ برتر است در نیم فصل دوم ترک عادت کرده و به جای تساوی‌های پی در پی، روی به برد و باخت آورده است. این تیم به دنبال شکست خانگی مقابل ملوان بندرانزلی باید به دنبال کسب امتیاز در خانه صبا باشد، چرا که در غیر این صورت باید خود را برای گرفتن فانوس از یکی از تیم‌های قعرنشین آماده کند!

نتیجه دیدار رفت: راه آهن شهرری صفر - صبای قم 2

استقلال - مس کرمان

استقلال، صدرنشین و یکه تاز جدول رده بندی است که فاصله‌اش را با رقبا به بیش از سه امتیاز رسانده و خود را دست نیافتنی کرده است. در هفته‌ای که تیم‌های بالای جدولی دیدارهای دشواری را پیش رو دارند، استقلال می‌تواند با برتری مقابل مس کرمان پایین جدولی خود را برای فرار بزرگ به سوی قهرمانی آماده کند. استقلال که در غیاب ستاره‌هایی چون میلاد میداوودی، خسرو حیدری و آندرانیک تیموریان شکست ناپذیر بوده است از این هفته با بازگشت حیدری و میداودی به ترکیب اصلی امیدوار به کسب یک پیروزی خانگی مقابل تیم هفدهم جدول است.

حریف عصر یکشنبه استقلال اما شرایط چندان رضایتبخشی ندارد. پس از ناکامی در صعود به دیدار نهایی جام حذفی هفته گذشته تیم مس با تحمل شکست یک بر صفر مقابل نفت تهران با 19 امتیاز به رده هفدهم جدول سقوط کرد و همسایه هم‌استانی خود در قعر جدول شد. این تیم برای آنکه در انتهای جدول ماندگار نشود، باید با کسب امتیاز میدان آزادی را ترک کند، وگرنه باید خود را جهت حضوری بلند مدت در انتهای جدول آماده سازد.

- برنامه دیدارهای هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 25/10/90

* نفت تهران - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران

* داماش گیلان - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* شاهین بوشهر - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* مس سرچشمه - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان

* صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان

* ذوب آهن اصفهان - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* صبای قم - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* استقلال - مس کرمان، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران

دوشنبه - 26/10/90

* شهرداری تبریز - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

جدول رده بندی لیگ برتر: