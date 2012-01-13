انتقاد شدید خزاعی ازسکوت مجامع جهانی در قبال ترور دانشمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی و دیپلماسی عمومی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در متن نامه ایران که از سوی "محمد خزاعی" به روسای ارکان اصلی سازمان ملل و گروه غیر متعهدها ارسال شده، آمده است: روز یازدهم ژانویه سال 2012 "مصطفی احمدی روشن" یکی دیگر از دانشمندان برجسته ایران قربانی حمله تروریستی در تهران شد.

در نامه نمایندگی کشورمان تصریح شده است، احمدی روشن فارغ التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف تهران بود که سمت معاونت تاسیسات هسته ای ایران در نطنز را به عهده داشت، در این حادثه دو تن از مردم بی گناه به شدت مجروح شدند که یکی از آنها در بیمارستان جان خود را به خاطر شدت جراحات از دست داد.



دراین نامه یادآوری شده است: این نخستین باری نیست که دانشمندان ایرانی هدف حملات شوم تروریستی قرار می گیرند، همانگونه که در نامه قبلی به شما اطلاع دادم، تلاش برای ترور دو فیزیکدان برجسته ایران مجید شهریاری و فریدون عباسی داونی (رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی) در 29 نوامبر 2010 صورت گرفت که منجربه شهادت مجید شهریاری و جراحات شدید فریدون عباسی و همسرش شد، در یک عملیات تروریستی دیگری استاد مسعود علی محمدی دانشمند ایران در مقابل منزلش در 12 ژانویه 2010 به شهادت رسید.



بر اساس شواهد بدست آمده توسط نیروهای امنیتی ایران مرتکبین به این جنایت مانند دفعات قبلی بمب مغناطیسی را به خودرو دانشمندان وصل کرده و آن را منفجر کرده اند. به علاوه شواهد قوی در دست است که نشان می دهد دست های خارجی پشت این ترورها قرار دارند. این عوامل در گذشته اعلام کرده اند، این گونه عملیاتهای تروریستی برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران و با این هدف که دیپلماسی به تنهایی توانایی متوقف کردن برنامه هسته ای ایران را ندارد، انجام می شوند.



در نامه نمایندگی کشورمان به سازمان ملل آمده است: این عناصر ازهیچ تلاشی برای دور کردن جمهوری اسلامی ایران از حق غیرقابل انکار دستیابی به انرژی صلح آمیزهسته ای کوتاهی نمی کنند و خواهان انجام عملیات سری شامل ترور دانشمندان هسته ای و حمله نظامی به ایران برای برهم زدن برنامه هسته ای ایران شده اند.



در زمان حاضر سوال این است که آیا دست زدن به هر گونه اقدام غیرقانونی و ارعاب حتی عملیات تروریستی برای جلوگیری از پیشرفت کشورهای در حال توسعه شامل حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای مجاز است؟



در حالی که بار دیگر بر ماهیت صلح آمیز فعالیتهای هسته ای کشورم تاکید می کنیم، مایلم مجددا بر حق مسلم جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید و اعلام کنم هر گونه فشار اقتصادی و سیاسی یا عملیات تروریستی علیه دانشمندان هسته ای ایران، نمی تواند این حق را از ملت ما سلب نماید.



جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز نگرانی عمیق، اقدامهای تروریستی جنایتکارانه و غیرانسانی علیه دانشمندان ایرانی را به شدت محکوم می کند. کشور من ظرف دهه های گذشته بیش از همه قربانی تروریسم شده و زیانهای جانی و مالی داده است. از دبیر کل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و سایر نهادهای مربوطه انتظار زیاد می رود که چنین اقدامهای تروریستی را به شدیدترین نحو ممکن محکوم کنند و تدابیر لازم برای محو تروریسم به اشکال مختلف اتخاذ کنند، انتظار دارم متن این نامه بین اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع شود.