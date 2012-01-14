مجید جلالی درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تیم فولادخوزستان و همچنین دیدار تیمش برابر نفت تهران در هفته بیستم لیگ برتر ضمن بیان این مطلب افزود: روز یکشنبه مقابل یکی از بهترین تیم‌های لیگ برتر بازی داریم و قطعا مصاف ما با تیم نفت تهران بازی راحتی نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه سرخپوشان خوزستانی تمام تلاش خود را خواهند کرد تا به سه امتیاز این بازی دست یابند، افزود: باتوجه به روند روبه‌رشدی که در پیش گرفته‌ایم سه امتیاز این بازی برای ما اهمیت زیادی دارد و برای کسب آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

جلالی در خصوص شرایط تیم نفت تهران نیز اظهار داشت: نفت تهران در این فصل هم از نظر بازیکن و هم از لحاظ کادر فنی یک تیم خوب است. نفتی‌ها موفق شده‌اند که بدون حاشیه و در کمال آرامش دست به کارهای بزرگی بزنند و نشان دهند که حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

وی با اشاره به اینکه تیم فولادخوزستان در دیدار با تیم نفت تهران بازیکن محرومی ندارد در خصوص مصدومان تیمش گفت: عبدالله کرمی، آرش افشین و رضا نوروزی سه بازیکن تاثیرگذار ما دچار مصدومیت هستند. کادر پزشکی تیم در تلاش است تا حداقل رضا نوروزی را به این بازی برساند.

سرمربی تیم فوتبال فولادخوزستان ضمن یادآوری اینکه طی دو روز گذشته چهار بار نوار بازی تیمش با مس سرچشمه را بازبینی کرده است تا اشکالات موجود در تیم فولاد را بررسی کند، گفت: در تعطیلات نیم فصل روی نقاط ضعف و قوت تیم کار کردیم. یکی از مشکلاتی که بازیکنان ما در نیم فصل اول داشتند بی دقتی در زدن ضربات آخر بود که منجر می‌شد فرصت‌های زیادی را در یک بازی از دست بدهیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: در حال حاضر مشکل بازیکنان فولاد در خصوص دقت و تمرکز در زدن ضربات نهایی در جریان بازی تا حدود زیادی برطرف شده اما بازهم آنها در بازی با تیم مس سرچشمه علیرغم اینکه چهار گل زدند، فرصت‌های زیادی را از دست دادند. بنابراین هنوز هم در خصوص این موضوع با بازیکنان تیم کار می‌کنیم.