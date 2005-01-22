پيانيست رومن پولانسكي و روايت مجعول نسل كشي

تبليغات پيرامون كشتار يهوديان در اروپاي شرقي و مركزي صرفا وقايع نگاري براي ثبت تاريخ نبوده و نيست. صرف ميلياردها دلار هزينه در اين زمينه نتايج بسياري را براي صهيون به همراه داشته است .

صهيونيست ها كه بنيانگذاران هاليوود بوده اند به خوبي مي دانند هدفشان تنها با تبليغات تامين مي شود و به همين خاطر درصدد هستند با تبليغاتي هدفمند بر نسل كشي كه در فلسطين مرتكب شدهسرپوش مي گذارد .

نسل جديد صهيونيست ها كه از اروپاي شرقي روانه آمريكا شده اند در صنعت و هنر فيلم سازي هاليوود در آمريكا و اروپا همان افسانه پردازي ها را ادامه مي دهند كه نسل هاي پيشين بر آن اصرار مي ورزيدند.

"رومن پولانسكي" يهودي -صهيونيست لهستاني الاصلي است كه در پاريس به سال 1933 به دنيا آمده ، كارگردان تئاتر ، سينما و اپرا ، تهيه كننده و بازيگر است و در اواخر دهه هفتاد مليت فرانسوي اختيار كرده است .

"رقص خون آشام ها"( 1967) ، "بچه رزماري " (1968) ، "چاقو در آب" (1962) ،"بن بست" ، " مستاجر"، " ديوانه وار" ،"انزجار" ، "دزدان دريايي" ،" ماه تلخ" ، "محله چيني ها" ، "مرگ و دوشيزه " ودروازه نهم" پرونده اين فيلمساز را پراز آثاري هدفمند كرده است .

فيلم "پيانيست" محصول 1992 آمريكاست كه در هاليوود ساخته شده است و افسانه معروف كشتار يهوديان در لهستان 1939 را روايت مي كند.

فيلم بر محور يك نوازنده پيانو در ايستگاه راديويي ورشو و خانواده او مي گردد كه در زمان پيش از جنگ در آرامش رفاه معمولي بسر مي برند.

نوازنده پيانو (اشپليمان) كه مثل ديگر يهوديان نام دوم كشورهاي مربوطه را هم دارند (واردكس) در حال نواختن پيانو در منزل است كه ابتدا صداي شليك گلوله شنيده مي شود و سپس شيشه هاي خانه شان خرد و شكسته مي شود. خانواده (مادر، پدر و خواهر) شگفت زده مي شوند. راديو دولتي لهستان از كار افتاده است و آنها با راديوي صداي لندن خبردار مي شوند كه دولت لهستان در جنگ با هيتلر و موسوليني تنها نيست و فرانسه و انگليس هم به آلمان اعلان جنگ داده اند.

خانواده دارايي نقدي شان را روي هم مي گذارند و در مجموع پنج هزار و سه واحد پول لهستاني دارند. در اين ميان "وارد كس" كه جنگ را باور ندارد با " نيكلاكسن" موسيقيدان همكارش در راديو؛ تماس مي گيرد و قرار مي گذارند در خيابان همديگر را ببينند. به هر رستوراني كه نزديك مي شوند با تابلوي (ورود يهوديان ممنوع) روبرو مي شوند. مي خواهند به پارك بروند كه همين اعلاميه را مي بينند.

پدر "واردكس" از روزنامه برايشان مي خواند كه فرمانداري ورشو دستور داده است يهوديان بايد با پارچه سفيدي بر بازو كه ستاره داوود بر زمينه آن نقش بسته و به اندازه قطر 8 سانتي متر باشد در شهر رفت و آمد كنند .

از اكتبر 1939 آزار و اذيت ها هر روز بيشتر مي شود و ارتش آلمان خيابان ها و معابر را به اشغال خود درمي آورد . خانواده ها را از خانه هايشان بيرون مي ريزند و جمع آوري يهوديان برق آسا ادامه مي يابد و ظرف چند روز 380 هزار يهودي در ورشو به "گتو" محل محصوري همانند پادگان نظامي سپرده مي شوند.

چند نفر از يهوديان آمريكايي در "گتو" به آنان نويد مي دهند كه يهوديان آمريكا دولت شان را وادار خواهند كرد تا به نفع متفقين وارد جنگ شود. از 1939 تا آگوست 1942 آوارگان در "گتو" ها به تدريج كشته مي شوند و تعدادشان به شصت هزارتن تقليل مي يابد.

"واردكس" يك بار مي گريزد و به منزل مخروبه سابق شان بر مي گردد و همراه با يكي از اقوام كه پيشتر در انباري پنهان شده است چند روزي را سر مي كنند. سپس به خيال اينكه ارتش آلمان و پليس مخفي ديگر در پي يافتن يهوديان نيستند به خيابان مي آيند. "واردكس" مي خواهد از همكارش در راديو كمك بگيرد كه موفق نمي شود و دوباره دستگير مي شود. كساني كه توانايي كار در اردوگاه را ندارند تيرباران مي شوند.

يهوديان آمريكايي با ايجاد رابطه اجازه مي يابند براي اسرا در اردوگاه كيسه هاي سيب زميني بفرستند . دراين محموله تعدادي اسلحه كمري هم به آنان مي رسانند . بار ديگر "واردكس" از اردوگاه مي گريزد و اين بار موفق مي شود خانه خانم "نيكلاكسن"را پيدا كرده و پناه گيرد.

با استفاده از سلاح هايي كه يهوديان آمريكايي به درون "گتو" ها فرستاده اند عده اي دست به مقابله مي زنند و در زد و خورد متقابل تعدادي از هر دو طرف كشته مي شود و آشويتس، اردوگاه معروف نازي به آتش كشيده مي شود. در 16 مه 1943 اعدام هاي دسته جمعي با شدت بيشتري پيگيري مي شود.

خانم "نيكلاكسن" و شوهرش ، قهمان فيلم را از خانه خودشان به آپارتمان ديگري منتقل مي كنند. تا اين هنگام پدر ، مادر و خواهرش و اقوام نزديكش در تيرباران هاي مختلف كشته شده اند. همكاران راديويي "واردكس" در مخفيگاه به ديدنش مي آيند . اخبار جديد حكايت از حمله روس ها دارد كه به لهستان نزديك شده است.

آمريكايي ها فرانسه را آزاد كرده اند و جنگ با شدت بيشتري ادامه دارد. اخباربمباران هاي شهرهاي آلمان توسط انگليسي ها وحشت بيشتري بر آلماني ها وارد كرده است.

"واردكس" به حالت ضعف فرو مي رود و دكتر اعلام مي كند كه ريه هايش عفوني شده است. در اول آگوست 1944 حال "واردكس" كمي بهتر شده است كه آلماني ها تحت فشار جنگ هاي چريكي وادار مي شوند ساختمان هاي اطراف (محلي كه "واردكس" مخفي شده است) را با آتش تانك ها و شعله افكن ها خراب و به آتش بكشند. "واردكس" از خرابه اي به خرابه اي ديگرمي رود و از خيابان هايي كه كاملا ويران شده اند مي گذرد . او با سر و وضع حيواني با يافتن آب فاضلاب و بر ته مانده عدس يا كنسروي خود را زنده نگه مي دارد. آلماني ها هنگام عقب نشيني از خيابان ها اجساد را روي هم ريخته آتش مي زنند."واردكس" تا رسيدن نيروهاي متفين خود را از خرابه اي به خرابه اي ديگر مي كشد .

سينماي لهستان ، چك و اسلواكي ، روماني و مجارستان كه اغلب يهوديان صهيونيست بر آن چيره اند هر كدام دهها فيلم در اين زمينه توليد كرده اند و از همين طريق نويسندگاني چون كنستانتين ويرژيل گئورگيو،جان ميلوش و ... به انواع جايزه هاي نوبل ادبي و اسكار و نخل طلايي و ... رسيده اند.

جنگ جهاني دوم با فتنه انگيزي زمينه سازمهاجرت يهوديان سراسر اروپا ، ترسيده از موسوليني و هيتلر به فلسطين شد . مهاجرتي كه با هدف بر پاكردن دولت صهيونيستي بيست ميليون قرباني گرفت و بيش از پنجاه ميليون نفر ناقص العضو بر جا گذاشت.

با اهداف بدست آمده از صرف هزينه هاي چند صد ميليون دلاري ساخت فيلمهايي چون پيانيست كاملا مشهود است . صهيون مي خواهد نام خود را در تاريخ از ننگ پاك كنند و اهداف فاشيستي و برتري طلبي نژادي را به خورد اذهان عمومي بدهد وبيش از هر انگيره ديگر ايستادگي دروغين خودشان را در برابر فاشيسم برجسته كنند. لهستان در جنگ جهاني دوم سه ميليون كشته داد اما توجه سينما گري چون رومن پولانسكي به هزار نفر يهودي جلب مي شود و فقط آنها را قرباني فاشيسم مي داند. در سراسر فيلم پيانيست كه شامل تمام سال هاي جنگ جهاني دوم مي شود يك نفر لهستاني غير يهودي كشته نمي شود. در اين فيلم يهوديان آمريكا كه مرزهاي خودشان را به روي يهوديان اروپاي شرقي بسته اند كه آنها يا بميرند يا به فلسطين بروند تبديل به ياري رسانندگان قهرمان ساز مي شوند . آنها در اين فيلم مبارزه مي كنند تا آمريكا را وارد جنگ جهاني دوم سازند واز اين طريق آمريكا را از آن تصميم هاي شيطاني تبرئه كنند.

تاكيد بيش از اندازه بر روي مظلوميت يهوديان كه از تماشاگر فيلم اشك و آه مي گيرد ، با توجه به عملكرد امروزي صهيونيست ها در سراسر جهان مانند كشتار فلسطينيان ، وقايع 11 ستامبر 2001 ، انفجارهايي كه در آرژانتين انجام دادند بي اثر ماند .

در صحنه هاي مياني فيلم يهوديان آمريكايي "واردكس" را وادار مي كنند تا براي بالا بردن روحيه ديگر يهوديان به پيانو نواختن ادامه بدهد.

همچنين القا اراده ضد انساني صهيون كه در سيماي "واردكس" نقش بسته است تلاش دارد به تماشاگر بقبولاند كه آنان مظلوم بوده و حق دارند به پاس مقاومت در برابر فاشيست ها خودشان فاشيست باشند.

يكي ديگر از تاكيدهاي فيلم "پيانيست" متهم كردن كليسا براي همكاري با فاشيسم است . در حركتي زيركانه صحنه هاي شادي آلماني ها جملگي در روزهاي اول سال نو مسيحي رخ مي دهد .

تحقيق و نگارش : مجتبي حبيبي