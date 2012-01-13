رایزنی کامرون با عبدالله درباره مسائل مهم منطقه ای و بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس امروز با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در ریاض دیدارکرد.



دیدار ملک عبدالله و کامرون در کاخ سلطنتی در ریاض برگزار شد که طی آن مسائل مهم منطقه ای و بین المللی و همچنین روابط دوجانبه و راههای توسعه و تقویت آن در تمام زمینه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



سعودالفیصل وزیر امور خارجه، مقرن بن عبدالعزیز رئیس سازمان اطلاعات و شمار دیگری از مقامات بلندپایه عربستان دراین دیدار حضور داشتند.



هر چند خبرگزاری عربستان به جزئیات بیشتری از این دیدار اشاره نکرده است، اما پیشتر رسانه های خارجی موضوع هسته ای ایران و مسائل مربوط به تنگه هرمز را از جمله محورهای مهم مذاکرات نخست وزیر انگلیس و پادشاه عربستان اعلام کرده بودند.