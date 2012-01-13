صادرات از گمرک بم 48 درصد افزایش یافت

محمد وفازاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: گمرک شهرستان بم طی سال جاری با افزایش میزان صادرات مواجه بوده است و این افزایش در مقایسه با سال گذشته افزایشی 48 درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه مهمترین کالای صادراتی شهرستان بم را خرما تشکیل می دهد گفت: خرمای بم در بازار جهانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در صورت برنامه ریزی و بازاریابی مناسب زمینه رونق این صنعت در شرق استان کرمان می توان بخش قابل توجهی از مشکل اشتغال را نیز برطرف کرد.

وی خواستار افزایش صنایع بالادستی و پائین دستی کشاورزی در بم شد و گفت: از خرما می توان کالاهای متنوع تولید و با ارزش افزوده این کالا را صادر کرد.

وفازاده گفت: طی 9 ماه گذشته در سال جاری محصول خرمای بم به ارزش پنج میلیون دلار از این گمرکات صادر شده است.

وی اضافه کرد: در مجموع میزان صادرات گمرکات بم 5.5 میلیون دلار بوده است که محصولات کشاورزی در این میان نقش تعیین کننده دارد.