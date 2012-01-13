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۲۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

وفازاده در گفتگو با مهر:

صادرات از گمرک بم 48 درصد افزایش یافت

صادرات از گمرک بم 48 درصد افزایش یافت

بم - خبرگزاری مهر: رئیس گمرک بم با اشاره به افزایش 48 درصدی صادرات از این مرکز تجاری گفت: مهمترین کالای صادراتی بم در سال جاری خرما است.

محمد وفازاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: گمرک شهرستان بم طی سال جاری با افزایش میزان صادرات مواجه بوده است و این افزایش در مقایسه با سال گذشته افزایشی 48 درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه مهمترین کالای صادراتی شهرستان بم را خرما تشکیل می دهد گفت: خرمای بم در بازار جهانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در صورت برنامه ریزی و بازاریابی مناسب زمینه رونق این صنعت در شرق استان کرمان می توان بخش قابل توجهی از مشکل اشتغال را نیز برطرف کرد.

وی خواستار افزایش صنایع بالادستی و پائین دستی کشاورزی در بم شد و گفت: از خرما می توان کالاهای متنوع تولید و با ارزش افزوده این کالا را صادر کرد.

وفازاده گفت: طی 9 ماه گذشته در سال جاری محصول خرمای بم به ارزش پنج میلیون دلار از این گمرکات صادر شده است.

وی اضافه کرد: در مجموع میزان صادرات گمرکات بم 5.5 میلیون دلار بوده است که محصولات کشاورزی در این میان نقش تعیین کننده دارد.

کد مطلب 1508729

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