کمیسیون اجتماعی تخلف دولت در ادغام سازمان مدیریت را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کمیسیون اجتماعی این هفته موضوع اقدام دولت در ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در وزارت کشور و آثار را بر اساس ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی می کند.

در صورت احراز تخلف دولت در این مورد نمایندگان می توانند گزارش را بر اساس ماده 233 آماده کرده و در صحن علنی مجلس قرائت کنند.

این گزارش به معنای شکایت از دولت است و در صورت کسب آرای مورد نیاز در صحن علنی مجلس به قوه قضائیه ارسال می شود.



بر اساس ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.



تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.