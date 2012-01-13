به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد حاجیزاده ظهر جمعه در مراسم آغازین مسابقات قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه سپاه امام صادق (ع) بوشهر اظهار داشت: باید با برنامهریزی مناسب و ریشهای در فعالیتهای قرآنی، فضای مناسب برای فراگیری علوم قرآنی را در بین همه اقشار جامعه مهیا کنیم.
وی هزینه کردن در فعالیتهای قرآنی را نوعی سرمایهگذاری دانست و گفت: هزینهکردن در راه قرآن نتایجی چون گسترش و نهادینهشدن فرهنگ قرآنی در جامعه را در پی خواهد داشت.
مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه امام صادق (ع) بوشهر ادامه داد: همه مردم به ویژه نیروهای ارزشی باید با وصل شدن به قرآن و آموختن آموزههای دینی و قرآنی در راه راست گام بردارند.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در 19 دیماه در قم اظهار داشت: داشتن مجلسی مقدر و قوی در گرو انتخاب نمایندگانی شایسته از سوی مردم است. نمایندگان باید علم، تخصص و تقوا داشته باشند.
حاجیزاده اضافه کرد: نمایندگان مجلس باید متعهد به نظام و مردم باشند و به کانونهای ثروت و قدرت هیچگونه وابستگی نداشته باشند. هدف اول نمایندگان مجلس باید خدمت به مردم باشد.
وی ادامه داد: مردم ایران همواره به دعوت رهبر خود لبیک گفته عمل میکنند. در این انتخابات نیز با حضور حداکثری در انتخابات، مهر بطلانی بر یاوه گوئیهای دشمنان خواهند زد.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: نمایندگان مجلس باید علاوه بر تعهد، دانش لازم برای مشارکت در تصمیم گیریها را داشته باشند تا بتوانند در بحرانها، تصمیمات مناسبی بگیرند.
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