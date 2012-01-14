مهمترین توطئه دشمنان، ناامیدی مردم از حضور در انتخابات است

آیت الله حسن ممدوحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز 19 دیماه در جمع علما و مردم قم اظهار داشت: عمده فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر روشنگری مردم است که مردم دشمن را بشناسند چون اگر مردم دشمن و نقشه آنان را بشناسند دشمن خود بخود تو دهنی خواهد خورد و مأیوس بر می‌گردد.



وی ادامه داد: آن بخشی که در این روشنگری بیش از همه باید دخالت کند و مسئولیت دارد رسانه‌ها هستند که باید فرمایشات رهبری را برای مردم تبیین کنند در غیر این صورت مردم صدمه خواهند دید و نقشه دشمن پیاده خواهد شد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: تنها راه این است که مردم دشمن را بشناسند و نقشه‌های او را بدانند و آن را خنثی کنند و این خنثی کردن با وحدت و حضور شورانگیز و شوق آفرین و صف‌های طولانی در انتخابات مجلس میسر خواهد شد.



وی با بیان اینکه حضور و مشارکت بالای مردم همچون تیری به قلب صهیونیستها و مستکبران است بیان داشت: مهمترین توطئه دشمنان در ایام باقی مانده به انتخابات ایجاد تفرقه، ناامیدکردن مردم از حضور در انتخابات و شایعه پراکنی و شکاف در بین مردم است.



نماینده وابسته وکیل مردم نیست



آیت الله ممدوحی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز نامزدهای انتخابات مجلس از هزینه کردن از بیت المال و دوری از کانون‌های قدرت و ثروت تصریح کرد: همان طور که در میان مردم هم شایع شده است عده‌ای خود را وامدار دیگران کرده‌اند و برای تبلیغات از آنان پول می‌گیرند که این کار بسیار زشتی است و همان طور که رهبر معظم هم فرمودند اگر فردی با پول فرد دیگری وکیل شود وکیل مردم نخواهد بود بلکه وکیل کسی است که به او پول داده است.



وی تاکید کرد: این واقعیتی است که نمایندگان محترم باید در هر کجا که بوی این موضوع را استشمام کردند به شدت از آن بپرهیزند.

