پیشرفتهای کشور دشمنان را به ترور دانشمندان وا داشته است

ساسان دلاویز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن محکوم کردن ترور دانشمندان هسته ای کشور، افزود: نخبگان جوان هسته ای ایران با تلاش روز افزون خود دشمن را به زانو در آورده و موجب شده تا دشمن از هر حربه ای برای توقف این پیشرفتها استفاده کند.

بخشدار مرکزی طالقان ادامه داد: دشمن با ترور دانشمند ایرانی دیگر دانشمندان را برای جهاد در راه اسلام مصمم تر می کند.

وی گفت: دشمن غافل از این است که دانشمندان ایرانی با پیروی از خط ولایت، شهادت را افتخار خود می دانند.

دلاویز تصریح کرد: هر ایرانی برای رسیدن به آرمانهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی، امام راحل و ولایت فقیه تا پای جان خود ایستاده و برای این ایستادگی به خود می بالد.

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وی اظهار داشت: دانشمند مسلمان ایرانی علم را وسیله ای برای شناخت بهتر خدواند می داند و از این رو بیمی از شهادت و وصال به معبود خویش ندارد.

این مسئول در ادامه ترور نخبگان هسته ای کشور را سبب ایجاد بینشی عمیقتر و دقیق تر در ملت ایران دانست و گفت: ترور فرزندان ملت بر بصیرت مردم مسلمان ایران می افزاید و موجب ایجاد انگیزه و شور در جوانان برای طی کردن نردبان علم وفناوری خواهد شد.

بخشدار مرکزی طالقان در پایان شهادت دانشمند هسته ای دکتر احمدی روشن را به مقام عظمی ولایت، مردم مسلمان ایران به ویژه خانوداه معظم شهدا و همچنین خانواده شهید احمدی روشن تسلیت و تحنیت گفت و اظهار داشت: ملت ایران همواره قدر این شهدا را خواهند دانست.