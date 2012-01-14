پنجمین همایش نجواگران عشق در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش نجواگران عشق جمعه شب به همت حوزه هنری استان و با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در آستانه اربعین حسینی ماه صفر1433 هجری قمری در سینما بهمن بوشهر برگزار شد.

رئیس حوزه هنری بوشهر در این همایش با اشاره به اهداف برگزاری اینگونه همایش‌ها و تجلیل و تقدیر از پیشکسوتان اظهار داشت: الگو گرفتن جوانان از این پیشکسوتان لازمه رشد و ترقی است.

سیدحسین سیدزاده با تشریح دیگر فعالیتهای حوزه هنری بوشهر در زمینه نشر کتاب، توجه جدی به انتشار آثاری در موضوع مقاومت و پایداری، ادبیات آیینی و ‌ثبت تاریخ انقلاب اسلامی در بوشهر را از دیگر فعالیت‌های این حوزه برشمرد.

مدیر حوزه هنری بوشهر با تاکید بر برگزاری همایش‌های دیگر در زمینه‌های مختلف هنری گفت: با وجود این هنرمندان امروز ما به موسیقی و هنر این مرز و بوم می‌بالیم، پیشکسوتانی که جوانی خود را برای ارتقا و رشد و اشاعه این هنر گذاشتند.

وی موسیقی عزاداری در بوشهر را بسیار غنی و تاثیر گذار معرفی کرد و خواستار پژوهشهای بیشتری در راستای معرفی این موسیقی شد.

در ادامه این مراسم معنوی از مداح اهل بیت و ذاکر حاج سید ابراهیم موسوی امامزاده‌ای و نوحه‌‌خوان حاج ابراهیم ملاح‌زاده تجلیل و تقدیر شد.

در پایان‌ این همایش فیلم "حسینیه کوچک‌ها" که اختصاص به عزاداری نوجوانان بوشهر داشت، اکران شد.

پنجمین همایش نجواگران عشق با تجلیل از دو نوحه سرا و نوحه خوان پیشکسوت جمعه شب 23 دی ماه ساعت 20 در سینما بهمن بوشهر به کار خود پایان داد.