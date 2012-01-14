به گزارش خبرنگار مهر، عادل جاسمیان فرد با بیان این مطلب اظهار داشت: هیئت‌های عزادار در مراسم اربعین تمامی سعی توان خود در برگزاری مراسم عزاداری به انجام برسانند تا عزاداری که در شأن امام حسین (ع) باشد برپا شود.

دبیر شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر در ادامه اظهار داشت: هیئات مذهبی با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر و راه انداختن دستجات کربلا و دشت نینوا و مصیبتهای وارده بر سر و کاروان سینه زنی و در فراق آن امام بزرگوار سوگواری می کنند .

وی افزود: واژه اربعین در قرآن و روایات از قداست و حرمت فراوانی برخوردار است همان طور که پیامبر اکرم (ص) فرمودند کسی که 40 روز عملش خالص باشد خداوند چشمه های حکمت را بر زبانش جاری می سازد .

وی در ادامه بانوان را به عزاداری همراه با معرفت و بصیرت توصیه کرد و گرامیداشت ایام محرم و صفر را عامل مهمی در پویایی و بقای مکتب حسینی در بین مردم دانست.

جاسمیان فرد گفت: قرائت زیارت اربعین و سخنرانی و مداحی از دیگر برنامه های این مراسمات هیئت‌های مذهبی است.

دبیر شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر اضافه کرد: علاوه بر برگزاری مراسم اصلی در حسینیه اباعبدالله کوی بندر در روز اربعین، هیئات مذهبی نیز بصورت دستجات عزاداری و کاروان سوگواری در سطح شهر بوشهر به سمت مصلای جمعه حرکت و زنجیرزنی و عزاداری می کنند.

عادل جاسمیان فرد در پایان از فراهم بودن مقدمات اعزام مبلغ دهه آخر صفر در این شهرستان خبرداد و گفت: آماده ارتقای سطح کمی و کیفی اعزام مبلغ این دهه هستیم.