قهرمانی زودهنگام فولاد مبارکه سپاهان/ دانشگاه آزاد به رده دوم جدول رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از دور برگشت این رقابت‌ها روز جمعه در خانه بسکتبال شیراز برگزار شد که شکست ذبیح الله پورشیب، دارنده سه مدال طلای آسیا، امیر مهدی‌زاده، کاراته‌کای باآتیه قمی و نفر سوم مسابقات سال 2011 آسیا و همچنین محسن اشرفی، کاتاروی باسابقه تیم مناطق نفت خیز جنوب از مهمترین اتفاقات این مسابقات بود.

براساس این گزارش، فولادمبارکه سپاهان در راستای تداوم پیروزی‌های خود ابتدا شهرداری بندرعباس را با حساب 27 بر یک شکست داد و سپس با نتیجه 29 بر صفر از سد سپاهان نوین گذشت. این تیم در آخرین دیدار خود با شکست 23 بر 3 مقاومت را بدرقه کرد تا بدون باخت و با 45 امتیاز در فاصله یک هفته به پایان مسابقات کاراته سوپرلیگ باشگاه‌های کشور قهرمانی خود در این مسابقات را مسجل کند.

مجتبی شکوهی، حامد زیکساری، ابراهیم حسن بیگی، سعید علی‌پور و مهدی دولی‌خانی هر کدام با دو برد بیشترین نقش را در موفقیت تیم فولادمبارکه سپاهان داشتند. در کاتای انفرادی نیز داود شاهچراغی روند بی شکستی خود را ادامه داد و در مهمترین مبارزه هفته مرتضی حسن‌زاده از مقاومت را با نتیجه 3 به 2 از پیش رو برداشت. این کاتارو سپس مقابل مسیح چیت ساز از سپاهان نوین با همین نتیجه پیروز شد. در کاتای تیمی هم فولاد مبارکه با ترکیب احد شاهین، فرزاد خانلو و آرمین روشنی با قاطعیت حریفان خود را در سه مسابقه با پنج پرچم شکست داد.

دانشگاه آزاد دیگر تیم موفق هفته سوم از دور برگشت مسابقات کاراته سوپر لیگ باشگاه‌های کشور بود، تیمی که با سه برد پی در پی نایب قهرمانی خود را یک هفته به اتمام رقابت‌ها مسجل کرد. شاگردان احمد صافی در تیم دانشگاه ابتدا با نتیجه 16 به 8 برابر سپاهان نوین صاحب برتری شدند، سپس در حساس‌ترین بازی خود به دیدار مقاومت رفته و در یک بازی برتر با نتیجه 22 بر 5 پیروز از تاتامی خارج شدند و در آخرین دیدار هم 25 بر 2 از سد صنعت برق هرمزگان گذشتند.

سعید احمدی، یار کرمانشاهی دانشگاه آزاد بی گمان بهترین و موثرترین بازیکن تیم دانشگاه بود. اوج کار این کاراته‌کای 23 ساله پیروزی 6 بر صفر مقابل ذبیح الله پورشیب، مرد طلایی کاراته ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو و نفر اول آسیا در سال 2011 بود. "گوگیتا" گرجستانی با دو برد و میلاد یاری و محمدرضا بخشی‌لو با یک برد و دو تساوی مردان تاثیرگذار تیم دانشگاه بودند.

تیم مناطق نفت خیز جنوب، تیمی که در سال‌های قبل رقابت نزدیک برای قهرمانی داشت و یک دوره هم با مرحوم شاطرزاده سکوی قهرمانی را تصاحب کرد تا اینجای کار هنوز نتوانسته در حد و اندازه خود ظاهر شود. این تیم در هفته سوم از دور برگشت مسابقات کاراته سوپرلیگ باشگاه‌های کشور با دو برد روز خوبی داشت و پس از آنکه در گام اول 25 بر 10 پاس همدان را شکست داد، در بازی دوم هم با حساب 29 بر صفر شهرداری بندرعباس را از پیش رو برداشت. حسین روحانی با دو برد حضور موفقی در تاتامی سوپرلیگ داشت.

در سایر دیدارهای روز جمعه پاس همدان 22 بر 5 شهرداری بندعباس را برد و سپاهان نوین نیز در رقابتی میلیمتری 15 به 13 پاس همدان را با شکست بدرقه کرد

در پایان هفته سوم از دور برگشت مسابقات کاراته سوپر لیگ باشگاه‌های کشور تیم فولاد مبارکه با 45 امتیاز از 15 مبارزه به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت. دانشگاه آزاد با 39 امتیاز دوم است و دو تیم مقاومت و ارژن با 30 امتیاز در مکان‌های بعدی جای دارند.