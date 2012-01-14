مسابقات تکواندوی انتخابی المپیک در قاره آفریقا به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها به مدت دو روز و با حضور 85 تکواندوکار از 30 کشور به میزبانی مصر در قاهره برگزار شد و در مجموع 9 کشور موفق شدند 16 سهمیه این قاره را از آن خود کنند.

در این میان مصر از امتیاز میزبانی نهایت بهره را برد و به هر چهار سهمیه حضور در المپیک دست یافت. مراکش نیز با سه سهمیه عملکرد موفقی داشت و کشورهای نیجریه و آفریقای مرکزی نیز هر کدام دو سهمیه و غنا، گابن، الجزایر، سنگال و تونس هر کدام یک سهمیه کسب کردند.

اما در سه وزنی که ایران سهمیه کسب کرد، "بایو پاتریک" از آفریقای مرکزی و "محمد آدم" از نیجریه در وزن 68- کیلوگرم، "عیسام چرنوبی" از مراکش و "احمد عبدالرحمان" از مصر در وزن 80- کیلوگرم، "سهام السوالیه" از مصر و "ماریه گباگبی" از غنا در وزن 67- کیلوگرم بانوان موفق به کسب سهمیه شده‌اند.

از میان مسابقات انتخابی قاره‌ای، تنها رقابت‌های قاره اروپا باقی مانده که هفتم و هشتم بهمن در "کازان" روسیه برگزار می‌شود. تا کنون تکلیف 100 نفر از مجموع 128 نفری که قرار است در المپیک لندن روی "شی هاپ چانگ" به رقابت بپردازند، مشخص شده است.

این تعداد تکواندوکار از 50 کشور مجوز سفر به لندن را کسب کرده‌اند. 24 سهمیه از آن اروپاست و چهار سهمیه نیز توسط فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان "وایلد کارت" در اختیار کشورهایی که موفق به کسب سهمیه نشده‌اند، قرار می‌گیرد.

تکواندوی ایران با دو سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش بانوان در مسابقات تکواندوی المپیک 2012 لندن شرکت خواهد کرد.