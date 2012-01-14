نبرد کربلا همچنان زنده است/ بصیرت سلاح مبارزه

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 1300 سال از واقعه کربلا می گذرد. واقعه ای که جاودانگی دین اسلام را برای همیشه تاریخ بیمه کرد و اجازه نداد مستکبران زمان با تحریف دین، آنچه را که خود دوست داشتند به نام دین اسلام به مردم معرفی کنند.

حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، بیش از 13 قرن پیش در مقابل کفر ایستادند و خون آنها تضمینی بود برای ادامه راه اصیل دین مداری و حفظ اسلام ناب محمدی (ص). آن عزیزان برای احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه قیام کردند تا از حکومت سفاکانی که به طور علنی به فساد و گناه می پرداختند، بر جامعه اسلامی جلوگیری کنند.

خون سید الشهدا (ع) و یارانش اسلام را زنده نگه داشت و جامعه خفته آن زمان را بیدار کرد. مردم به طور تدریجی پس از واقعه کربلا با واقعیت حاکمان بوزینه باز زمان خود آشنا شده و علیه آنان قیام کردند.

امروز و پس از گذشت بیش از 1300 سال از واقعه کربلا همچنان رنج این حادثه در دل مردم مسلمان و شیعه زنده است. امروز داغ دل مردم مسلمان در کشورهای مختلف همزمان با محرم و صفر زنده می شود و مردم با حزن و اندوه فراوان در سوگ امام شهید خود بر سر و سینه می زنند.

کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا

اما مردم باید این جمله مهم را همواره سرلوحه کار خود قرار دهند "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا" یعنی تمامی روزها عاشوراست و تمامی زمین ها کربلاست. ما باید توجه داشته باشیم نبرد کربلا در روز عاشورا همچنان پابرجا و زنده است.

امروز یزیدیان در چهره های جدیدی در پی مقابله و از بین بردن دین اسلام هستند و وظیفه ما شناخت آنان و مبارزه با یزیدیان زمان است. ما که هر ساله همزمان با محرم و صفر بر سر و سینه می زنیم باید به یاد داشته باشیم که نبرد امام حسین (ع) نبرد حق و باطل بود و این نبرد از ابتدا تا به انتهای تاریخ همچنان ادامه دارد.

ما باید توجه داشته باشیم که حرکت در راه امام حسین (ع) تنها در عزاداری برای او خلاصه نمی شود و اگر به واقع خود را مرید سیدالشهدا (ع) می دانیم باید اهداف آن بزرگوار را محقق کنیم.

امروز دشمن از هر طرف اسلام را محاصره کرده و در پی ضربه زدن به اسلام و مسلمین است. امروز دیگر دشمنان با آن شیوه های 1300 سال پیش به سراغ ما نمی آیند بلکه شیوه های آنان تغییر کرده است. امروز دشمنان، مسلمانان را مورد هجمه فرهنگی قرار داده اند و قصد دارند ریشه مسلمانی را بزنند.

هدف دشمنان امروز به چالش کشیدن مسلمانان در عرصه سیاست و فرهنگ است. آنها می خواهند اصل مسلمانی که همان پایبندی به اعتقادات است را با اشاعه فساد و فحشا به وسیله بنگاههای سخن پراکنی خود و شبکه های ماهواره ای و اینترنتی از بین ببرند.

دشمن امروز در عرصه سیاست اسلامی ولایت فقیه را هدف قرار داده است. دشمن به این نتیجه رسیده که تمامی موفقیتهای ایران اسلامی طی 33 سال گذشته در سایه ولایت فقیه به دست آمده و به همین علت به دنبال از بین بردن ریشه هاست. حال ما که ادعای مسلمانی و حرکت در امام حسین (ع) را داریم باید با تمام وجود از ولایت فقیه دفاع کرده و فرمایشات و خواسته های ولی زمان خود را با تمام وجود انجام دهیم.

انتخابات عرصه مبارزه

طی ماههای آینده شاید انتخابات عرصه نبرد ما در مقابل باطلین زمان باشد و ما باید اجرای خواسته های ولی زمان خود در خصوص انتخابات را اصلی ترین وظیفه خود بدانیم. اگر ایشان مشارکت حداکثری در انتخابات را امری واجب می دانند پس باید با مشارکتی حداکثری جواب دندان شکنی به دشمنان بدهیم و اگر غیر از این عمل کنیم پس در راه امام حسین (ع) حرکت نکرده ایم.

پس ما باید توجه داشته باشیم امروز شیوه ها و میدانهای نبرد حق و باطل تغییر کرده اما این نبرد همچنان زنده است. امروز سلاح ما در مقابله با باطل دیگر شمشیر نیست بلکه بصیرت است. بصیرت و شناخت راه ولایت فقیه و حرکت در راه او یعنی حرکت در راه امام حسین (ع).

امروز اگر به کشورهای اطراف خود و بسیاری از کشورهای دنیا بنگریم، می بینیم مردم دنیا بیدار شده اند. بیداری که یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران است، انقلابی که الگوی آن قیام امام حسین (ع) بود.

پس ما باید توجه داشته باشیم که یکی دیگر از میادین نبرد ما در مقابل باطل کشورهای اسلامی هستند. ما باید مردم این کشورها را به سلاح بصیرت مجهز کنیم تا آنان در مقابله با دشمنان دچار گمراهی نشوند.

ما عزاداران امام حسین (ع) که امروز همزمان با اربعین حسینی (ع) بر سر و سینه می زنیم باید توجه داشته باشیم که تنها عزاداری کافی نیست بلکه باید در خط امام حسین (ع) حرکت کنیم و همانا این خط همان خط ولایت فقیه است.