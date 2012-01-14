دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان معرفی شود

قنبر موسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به برنامه های کمیته تعاون و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کردستان، افزود: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بزرگی داشته که این دستاوردهای در ابعاد مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی و علمی باعث پیشرفت ایران اسلامی شده است.

وی اظهار داشت: سرنگونی نظام ستم شاهی پس از 2500 سال حکومت با تدبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی و حضور مردم پر شور ملت ایران از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است که باید این مهم بیش از گذشته مورد توجه نسل جوان قرار گیرد.

مسئول کمیته تعاون و تشکلهای مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود زیرا بیشتر انقلابهای جهان با کودتاهای نظامی به سرانجام می رسند اما انقلاب ایران حاصل تبیین افکار امام راحل (ره) و حرکت جوانان بود.

موسی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انقلابی که مبتنی بر ولایت فقیه باشد در دنیا می تواند به عنوان یک الگو خود را معرفی کند که امروزه نیز دیگر کشورهای جهان با بیداری اسلامی خود این را ثابت کرده اند.

وی همچنین افزایش نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور، افزایش بینش سیاسی ملت و عدم وابستگی به سیاستهای خارجی را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان افزود: باید با انتقال فرهنگ دهه فجر به نسل جدید و نسل هایی که انقلاب و جنگ تحمیلی را ندیده اند دستاوردها و آرمان های انقلاب اسلامی را همواره زنده نگه داشت.

موسی نژاد در ادامه اظهار داشت: دهه فجر زمان مناسبی است تا با برگزاری برنامه های فرهنگی مختلف دستاوردهای نظام مقدس ایران اسلامی را تقویت کرد.

وی افزایش سطح عمومی مردم و آشنایی بیشتر آنان با دستاوردهای نظام، ترویج آرمان های انقلاب اسلامی، افزایش امید، نشاط و پویایی جامعه و گسترش وفاق ملی را از مهمترین اهداف برنامه های دهه فجر عنوان کرد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های این کمیته در دهه فجر اشاره کرد و گفت: پرداخت یک میلیارد ریال تسهیلات به 100 نفر از مددجویان تحت پوشش به عنوان کمک هزینه ازدواج و کمک به آزادی 12 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد به مبلغ 546 میلیون ریال از جمله برنامه های حمایتی این کمیته است.

موسی نژاد ادامه داد: پرداخت حق بیمه سه هزار و 500 خانوار مجری طرح های اشتغال زنان سرپرست خانواده به ارزش دو میلیارد ریال، پرداخت تسهیلات کار به 320 نفر تا سقف 10 ملیون ریال و پرداخت وام مسکن تا سقف 250 میلیون ریال به پنج نفر از افراد غیر تحت پوشش از دیگر برنامه های حمایتی کمیته امداد است.

وی پرداخت وام قرض الحسنه درمانی به 50 نفر تا سقف دو میلیون ریال، پرداخت کمک های موردی به 60 نفر به مبلغ هر کدام سه میلیون ریال، توزیع سبد کالای ارزان قیمت در بین 110 خانواده با اعتبار شش میلیون و 600 هزار ریال، بازدید از خانواده های تحت حمایت و کمک به بیماران صعب العلاج را از دیگر برنامه های حمایتی این کمیته عنوان کرد.