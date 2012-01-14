بهزاد علیشیری در گفتگو با مهر در مورد پرداخت جوایز سرمایه گذاری خارجی گفت: در بند 68 قانون بودجه پیش بینی شده است که معادل 100 میلیارد ریال به عنوان جایزه جذب سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذاران خارجی پرداخت شود

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این امر اتفاق بسیار مهمی بود که در اقتصاد کشور رخ داد، افزود: برای نخستین بار در کشور پرداخت جوایز سرمایه گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است.

وی از تصویب آیین نامه پرداخت جایزه جذب سرمایه گذاری خارجی خبر داد و افزود: براساس مکانیزم‌های پیش‌بینی شده قرار است در برخی مناطق کمتر توسعه یافته و محروم 10 در هزار ورودی سرمایه گذاری خارجی به عنوان جایزه در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در سایر مناطق نیز 6 در هزار ورودی سرمایه گذاری خارجی به عنوان جایزه پرداخت خواهد شد. بر این اساس، مقدمات کار در سازمان سرمایه گذاری خارجی آغاز شده است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی از سرمایه گذاران خارجی مجدداً درخواست کرد که به سایت این سازمان مراجعه و بر اساس راهنمای شیوه کار اطلاعات خود را وارد نمایند.

وی مهلت اعلام اطلاعات و مشخصات سرمایه گذاران را تا 15 اسفندماه سال جاری اعلام و تصریح کرد: باید سرمایه گذران خارجی تمام مطالب مربوط به سرمایه گذاری خود را در سایت اعلام کنند تا سازمان سرمایه گذاری آن را به ثبت برساند تا در نهایت بتواند جایزه سرمایه گذاری خود را دریافت کنند.